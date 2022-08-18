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妙齡女遭夜店員工撿屍硬上 他竟想私下包6000元紅包解決

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某夜店樊姓員工見女客人喝爛醉，竟撿屍帶去男廁所內亂摸、性侵，其他員工找人時他還上鎖拒不開門，樊犯後均否認硬上，但女子控訴自己雖爛醉但仍有意識，接連遭他指侵、性侵，且樊曾私下想拿6000元紅包解決但被拒絕，法院審理後依乘機性交罪判樊3年6月，可上訴。

檢警調查，樊男2020年5月13日在台中某夜店見女子喝爛醉，竟起色心佯稱要照顧她就帶到樓上男廁並鎖門，還伸手亂摸她下體，因期間女子朋友不時在外面查看確認，樊再轉移陣地又把女子帶到另1處男廁上鎖。

樊並繼續亂摸甚至強脫女子裙子，前後指侵、性侵得逞，但因友人發現女子不在原本廁所，遍尋夜店各處後發現他們在3樓廁所，經不斷要求樊開門都未果一度要破門，這時樊才開門並由朋友救出女子報警。

法院審理時，樊矢口否認犯行，辯稱因女子一開始在2樓男廁吐的到處都是才將她再帶到3樓，並沒有把門關起來，是因為廁所空間小他去擋到門才導致外面的人打不開，也沒有對女子侵害。

女子證稱，自己喝醉仍有點意識，但全身無力無法自行行走，被樊帶去男廁遭他亂摸下體，還拉開內衣、裙子，也沒經過她同意就指侵、性侵，但自己無力反抗有聽到外面朋友叫樊開門；女子還說，事後和樊私下談他就坦承，還說要包6000元紅包解決，但被她拒絕。

其他夜店員工也說，樊雖自稱在照顧女子卻把廁所上鎖，他感到很奇怪、不尋常，從廁所外有聽到裡頭傳出樊的喘氣聲，像是很累、做運動那種聲音，最後樊開門時女子整個人躺在地上衣著很亂，且根據他們經驗照顧喝醉女生應帶下樓，樊卻帶到3樓不符邏輯。

法院查，樊再夜店工作3年多，處理酒客經驗豐富，卻將廁所上鎖不讓他人協助，外面一在催促都不開門，顯然很可疑不採信其辯詞。法院審酌，樊趁女子酒醉侵犯，造成她身心創傷，犯後又否認、沒和解，依乘機性交罪判他3年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樊男撿屍酒醉女客人，法院依乘機性交罪判他3年6月。示意圖／ingimage
樊男撿屍酒醉女客人，法院依乘機性交罪判他3年6月。示意圖／ingimage

夜店 性侵

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