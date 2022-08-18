求復合！涉闖屋性侵、驚悚持刀躲衣櫃 跟騷法送辦前男友

小心恐怖情人！黃姓男子不滿分手，涉侵入前女友家，脫掉褲子強制性侵等逞，當時房東上門，前女友用唇語表達「報警！」求救。黃男今年6月再度上門糾纏，爆發口角，前女友提告跟騷法，當晚黃男竟涉破壞門鎖，驚悚持刀躲在衣櫃，企圖再鬧事。北市大同分局受理第一件跟蹤騷擾防制法案件，到場依現行犯逮捕，檢方複訊後聲押獲准。黃男妨害性自主案偵結，遭依加重強制性交罪起訴。

據悉，29歲黃男和39歲前女友今年5月初分手，前女友已有新男友，黃男想挽回感情，涉嫌在5月12日晚上7時許，趁前女友出門倒垃圾，未關閉大門，侵入北市大同區的租屋套房，等前女友回家後，上前掐住下巴、臉頰，不顧抗拒強脫褲子，硬上強制性交等逞。

案發不久，房東抵達租屋處，見房客也就是被害人神情不對勁，懷疑出事，這時前女友用手勢、唇語求救，房東看出她想說「報警」隨即通報轄區警方到場，被害人隨即提告性侵。

黃男挨告後不知收斂、持續糾纏前女友，6月6日黃男又到前女友家門口等候，涉嫌趁劉女開門時進屋，2人爆發爭執，黃男以死相逼恐嚇，前女友嚇得奪出家門，黃男竟一路尾隨、當街拉扯，幸好路人協助阻擋，前女友赴派出所報案，提告傷害、跟騷法。

原以為報案提告跟騷法，可暫時放向戒備，前女友與老公回到套房住處，驚覺套房門鎖被破壞，老公進屋查探，發現黃男持刀躲在衣櫃裡，隨即報警求救。

大同警方獲報派遣警力趕赴現場，依現行犯逮捕黃男。由於警方早已受理2人的多起家暴案件，這次查出黃男涉嫌破壞門鎖持刀偷香水，全案依侵入住宅、加重竊盜、恐嚇、跟騷等罪嫌，移送士檢偵辦，並建請羈押，檢方複訊後向法院聲押獲准。

黃男強調，自己有權進入前女友的租屋套房，坦承進屋強制性交。檢方依警方秘錄器、蒐證照片、前女友下巴和小腿受傷診斷證明書，及陰道採檢出與黃男相符的DNA等事證，認定黃男涉犯侵入住宅強制性交罪嫌，依法起訴，將面臨7年以上徒刑。