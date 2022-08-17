宜蘭少女為母隱忍 繼父性侵、猥褻千次被判12年
宜蘭縣一名少女從國中開始遭董姓繼父上下其手，摸胸927次、摸下體308次、性侵3次。為了保護罹患憂鬱症的媽媽，不願她承受打擊，且繼父是家中唯一經濟來源，她選擇長期隱忍，其友人得知後找董男理論卻遭砍傷，最後經學校老師追問之下，董男的惡行才曝光。
判決指出，該名少女7歲時，其母與董男結婚，3人同住一起。繼父在她國二開始，每天會碰其胸部、每隔3天摸其下體，還性侵3次，儘管不願意也反抗仍沒用。
董男曾傳訊息給少女，「摸索一下都不行，是怎樣？」、「摸索一下，妳就不遷就我，喔～又不是沒碰過，不知道妳到底在堅持什麼？是為了妳男友嗎？」、「就因為妳一個人，影響到我的不悅！妳知道我在說什麼！」、「我有點不爽繳房租了！怎麼辦呢？」等。
對此對話紀錄，董男辯稱沒做這些事，文字訊息只是在跟少女開玩笑。少女的姑姑指證，董男傳訊內容不像對子女該有的行為，且感覺她悶悶的、有心事且很疲倦，後來搬到外面宿舍住，狀況就有變好一些。
少女友人也提到，察覺她不如以往活潑開朗，一問之下得知就去找董男理論，「怎麼做人家爸爸的？」卻遭持刀砍傷 。少女後來把繼父所為告訴學校老師，經校方通報、社工介入才揭發董男惡行。
少女因為考量媽媽罹患憂鬱症、相當依賴董男，加上繼父是家中唯一的經濟來源，會以離家為由，要脅她乖乖聽話，因此選擇隱忍下來，才未對外求援。
法官認為，董男有詐欺前科，素行難謂良好，和少女是繼父女關係，僅為滿足個人慾念，竟仗勢自己是家中經濟支柱，還利用少女為保護患有憂鬱症媽媽而不敢聲張的心態，對她下手次數甚多、手段卑劣、罔顧倫常，長期造成少女身心創傷，至今雙方未達和解，犯後一再狡辯，毫無悔意。
法院判決指出，董男對未滿14歲少女犯強制猥褻共326罪，各處有期徒刑3年2月，且犯加重強制性交2罪，各處7年2月；對滿14歲的少女犯強制猥褻罪601罪，各處8月，又犯強制性交，處3年2月；應執行有期徒刑12年。
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