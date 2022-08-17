姊妹花慘遭猥褻致憂鬱症 台南補教男師判賠30萬

台南有對高中姊妹花3年多前在補習班，遭毛姓男師趁自習、教學時解開背扣摸胸或伸入內褲撫摸下體，兩人覺得很噁心，還罹患憂鬱症就診，去年底輔導老師得知後報警，毛師否認強制猥褻，一審判他應執行4年6月，上訴二審；而姊妹花向他各求償百萬元，法官判各賠15萬元。

台南市府教育局表示，該補習班負責人涉性侵害行為，經一審判決4年6月徒刑屬實；該局已於去 年12月送短期補習班不適任人員認定委員會，認定他終身不得在補習班任教，並於當月廢止該補習班立案。

毛師辯稱，妹妹僅周三會讓他批改作業，時間大約10分鐘，訂正完會回去太太處上課；姊姊補習時間為二、五，三、六來自習，她自習、上課均有其他人在教室內，他不可能用下課10分鐘時間去摸其胸部。他也說，有這麼多人在教室，且兩人個性十分兇悍，不可能其手一面摸，她們卻沒有尖叫。

檢警調查，毛師於2017年間在台南開設補習班，並擔任數學老師，而這對現年17、15歲姊妹花則被家長送到該補習班上課。當時姊姊是國一生，在補習班2樓教室內，男師趁她自習時座位在教室最後方，其他學生難以察覺之際，隔著衣服徒手撫摸其胸部，見她不敢抵抗，於是大膽將手伸進去衣服內，解開其內衣背扣，直接摸胸，強制猥褻1次。

當年妹妹則是國小5年級，男師趁在補習班2樓教室內單獨教導數學的機會，隔著衣褲徒手撫摸下體、胸部，見她不敢抵抗，於是大膽將手伸進去褲子、衣服內，直接撫摸其下體及胸部，強制猥褻1次。

然而，毛師強制猥褻行為，致姊妹花身心重創，出現嚴重憂鬱症狀及自我貶損、罪惡感、害怕等負面情緒，姊姊甚至於就讀高中時有多次服藥、割腕的自殘行為，迄今仍在接受心理諮商治療，姊妹花各自求償100萬元精神賠償。