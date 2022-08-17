政府指僅有120國人在柬失聯 黃珊珊：一個都不該發生

多位國人遭誘騙到柬埔寨等國打工，卻發生遭剝削、性侵等不幸事件，有部分聲音認為被害者是因為「笨、貪、窮」才會發生這些事。台北市副市長黃珊珊今天說，不要再標籤化任何人，不管是誰都不該受到這樣的對待，趕快把人救回來才是最重要的。

黃珊珊今天出席「企業攜手傳溫暖 愛心捐贈e+自動關儀式」記者會，會後接受媒體訪問。

黃珊珊說，每個人都會找出路，如果做這個選擇一定是出了一些狀況，不要再標籤化任何人，不管是誰都不應該受到這樣的對待，應該要了解他們當時發生的原因，現在趕快去把人救回來才是最重要的，每天標籤化對大家都不好。

外界質疑中央對於柬埔寨處置與應變太慢，外傳超過4千名國人赴柬埔寨失聯，刑事局昨澄清只有120人失聯。黃珊珊說，120人不該是「只有」吧？這樣是說120人太少嗎？這是態度問題，一個都不該發生，政府派警方去機場舉牌是一個方式，能不能有更積極的方式？不能用舉牌草草了事。