國二遭資優班導師性侵4年 女學生忍25年揭發狼師惡行

台中市曾任明星國中資優班導師驚爆長年性侵女學生，受害者A小姐今年4月向台中市性別平等教育委員會舉發，稱自己在20年前遭黃姓導師性侵，受害時間長達4年多，並懷疑有其他學生受害，要求性平會擴大調查。已轉任校長的黃師原定今年8月1日退休，因性平調查中，教育局已暫緩他的退休申請，目前轉任教師並請假留職停薪靜待調查。

A小姐今天出面指控自己在20多年前遭台中市曾任明星國中資優班黃姓導師性侵，受害時間長達4年多。記者余采瀅／攝影

A小姐表示，台中黃姓數學名師長期在某明星國中擔任資優班導師，也曾私下開設補習班，每班人數超過百人，以學生跳級就讀第一志願為其績效，深獲家長肯定，之後黃師甚至當上校長，前後擔任兩所國中校長共12年，並獲資深優良教育行政人員。

A小姐說，她25年前就讀台中知名國中資優班，黃姓導師以個別輔導名義介入她的生活，時常送她文具、項鍊、睡衣等禮物，也會阻止她與男同學互動，黃師還向她告白「在輔導你的過程，我已愛上你了」、「我可以吻你嗎」，兩人多次在學校與車上發生性行為。她說，她多次想逃離，但黃師以辱罵、威脅等手段脅迫繼續交往，兩人不當關係從國二下學期持續到大一，長達4年多，直到上了大學才擺脫黃師騷擾。

A小姐提到，她多年來需接受心理諮商，且一直為焦慮症所苦，直到進入職場後擔任老師，並擔任校園性別事件調查人員，屢次看到其他孩子發生類似情況，才意識到自己也是校園性侵受害者，決定站出來為自己發聲。

A小姐強調，25年前的案子已經過了刑事追溯期，但她依循校園性平法，已向台中市教育局提出申訴，不過，調查過程中，黃師對她的證人及家人多次騷擾威脅不得公開此事。她呼籲其他受害者勇敢站出來為自己發聲。

人本教育文教基金會全國校安中心主任張萍說，黃師威脅A小姐，會讓她考不上教師甄試，並從資優家族除名，藉此控制A小姐，擔心可能有更多的受害人。

民進黨中市議員張家銨、賴佳微說，台中市教育局應立即擴大調查範圍，全面普查黃師任教過或私下補習的學生，過程務必保護保密外，並承擔所有受害人後續心理諮商等費用。市府應該徹底調查，並好好檢討整體問題，不該再以個案的方式看待此事。

台中市教育局表示，今年4月接獲申訴後，教育局隨即通知受指控的當事人現職，及事件發生時所屬學校24小時內完成通報後，積極著手進行調查。教育局正嚴查此案，若調查結果屬實，必定重辦。

教育局指出，市府召開性別平等教育委員會決議受理此案，並籌組調查小組進行調查作業，訪談相關人等。教育局嚴加調查此案，因案情調查之必要，依性別平等教育法第31條第1項規定，展延調查期限至今年9月，待調查報告完成後審議。教育局將依法按調查結果的事實認定，若調查結果屬實，將依性別平等教育法及教師法相關規定重辦。