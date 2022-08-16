台大公職名醫涉性侵 司法程序外還有這些審查要面對

台大醫院有婦產科名醫被控於飯局後性侵藥廠業務，業務已對該醫師提告，案件已進入司法程序，據了解，這應是首次有台大醫師涉及性侵案。這名醫師同時具有醫師和公務人員(台大教職)身份，與其職務有利害關係之個人發生性侵糾紛，除需接受司法調查，以確認其行為「是否違法」，理論上還要面對學校、醫院、醫師的「自律機制」，以檢驗其行為「是否違背倫理」。

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，醫學會章程第10條明定「會員有違反法令、章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得經會員大會決議，予以除名。」

黃閔照表示，醫學會過去曾經處理過許多案件。比方說，曾有婦產科醫師在媒體公開發表一些婦產科的「風花雪月」，損害婦產科形象，當時學會就有懲處，裁定該會員應修兩性學分。前年桃園市有婦產科醫師利用施打麻醉劑時性侵病人，事證明確，所以在司法判決出爐前，醫學會倫委會就決議將他停權(不能參與學會事務)，同時也行文衛福部要求處理。

黃閔照表示，這次事件還在法院審理中，事實有待釐清，所以醫學會還是要等司法判決完，才能決定是否要啟動相關機制。黃閔照說，若法院判決確定，針對醫療業務相關且違背醫學倫理的行為，不只是醫學會，各縣市醫師公會的醫師懲戒委員會也會審議。

醫師行為的自律規範，其實不僅包括醫療業務，也包括與廠商之間的關係。衛福部與醫師公會全聯會2006年曾頒布「台灣版『醫師及廠商間關係』守則」，全聯會當時提醒全國醫師，若違反守則，將依醫師法第25條第5款「認屬其他業務上不正當行為」，移付懲戒。

台大醫院身為台灣頂尖大學醫院，向來愛惜羽毛，將近20多年前也創全台之先，訂定「醫療人員行為規範及倫理守則」以規範醫師與廠商之間的行為。

然而，今年8月初，台大醫院及醫學院一名教授級主任遭檢方起訴「強制猥褻」，被害人是藥廠派駐醫院的研究助理。不到半個月，又傳出有婦產科名醫涉嫌性侵藥廠業務，院內人員表示，這次應是首次有台大醫師涉及性侵案，以前沒聽過這麼嚴重的事。

案件頻傳，創先訂定的倫理規範是否已形同具文？對於這次事件，院方強調「要等判決出來」，不願多說明相關倫理規範守則之內容及處理流程，僅強調「這是內部文件。」該醫師原有之主管職，是否因此事遭到撤換而懸缺？院方表示，該職務是科部自行決定。

台大醫院婦產部醫師，對主管懸缺一事則三緘其口。長期在分院服務的台大醫院婦產科醫師S說，都有聽說此事，但沒人敢去問當事人。婦產科名醫施景中說，不曉得，不方便回應。台大醫院院長吳明賢與醫務秘書陳慧玲公務繁忙，未接聽電話。

台大院方表示，關於醫療人員與職務有利害關係之規範，若屬公務人員須遵守「公務員廉政倫理規範」，非公務人員則須遵守醫療人員行為規範及倫理守則。這次當事人有台大教職，是公務人員身份，「本質上不能算在醫院，建議去問校方。」副校長張上淳表示，開會中不方便回應。