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逼女鄰居「握住！」那根 硬上失敗逃 內褲丟她家成鐵證
台中陳姓男子拉肚子向女鄰居借廁所，見她1人在家竟起色心想硬上，脫褲露生殖器逼她「握住」，對方奪門而出大喊救命慘遭拖回痛毆，因其他住戶關切陳急忙逃褲子都來不及穿，警方到場扣到他1件內褲成鐵證，陳辯稱露鳥只是想嚇女子，法院不採信依強制性交等判他2年9月，可上訴。
檢警調查，陳男今年2月17日到女子家借廁所，發現當時她僅1人在家竟起色心，先是佯稱說想要借用菜刀，對方因警覺到廚房把刀子藏在椅子下，未料陳惱羞成怒竟恫稱「你要將菜刀交出？還是要我強姦你？」
陳並自行脫褲子、內褲逼女子握住他生殖器，女子機警表示口渴想喝水藉機跑出門外大喊救命，但陳卻追上將她拖回屋內痛毆一頓，結果因引來附近路人觀看陳才逃離，但因陳男連內褲都來不及穿落荒而逃，警方到場時還扣到他的1條內褲成鐵證。
審理時，陳否認性侵，辯稱當時「把褲子脫下來也只是要嚇她」沒有要強制性交，也沒要求她握著生殖器；女子則控訴，陳自行脫褲後向她說「握著」，自己不願意就拒絕並藉機說要喝水逃出門喊救命，女子還說，當時念在陳曾是鄰居才借廁所，這樣一鬧害她整天提心吊膽。
法院審酌，陳不顧女子拒絕交付菜刀、要求離開，不僅向她表示將強姦，甚至已經將內褲、外褲都脫掉裸露生殖器還要求她握住，顯有對女子強制性交犯意，並已將手實行。
法院勘驗監視器也發現，陳男跑出大門時下半身赤裸緊接在女子後追逐，並強拉她回屋內還引來鄰居探頭張望，更顯有剝奪其自由。
法院認為，陳男以言語恫嚇企圖朝女子性侵，犯後又否認至今沒有賠償，依強制性交未遂罪、傷害罪，各判他2年4月、5月徒刑。
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