朝男童抹潤滑劑猥褻 色叔公瞎扯：以為是他前男友

台中1名叔公過年、中秋家族聚會時，半夜趁大家睡覺亂摸1名12歲侄孫下體，甚至偷抹潤滑劑還口交，男童經學校調查才勇於告知曝光；叔公落網辯稱「酒醉把他誤認成前男友」，法院指男童和一般成年人體型顯有差異，不採信其辯詞，依加重強制性交等罪判他6年6月，可上訴。

檢警調查，叔公去年2月過年期間和男童家庭聚會，晚上睡覺時偷摸對方生殖器，男童驚醒2度轉身阻止仍被摸半小時；同年中秋節時，他又趁著半夜手塗潤滑劑撫摸男童下體甚至口交，直到經學校調查學生有無遭性侵害或性騷時，男童才勇敢向校方反應並曝光。

審理時，叔公辯稱因當時喝得很醉，沒有強制姪孫的意思，也受酒精影響不知道對方是誰，其辯護人也說，男子並沒以強制方式妨害、壓制男童性自主權，應不構成加重猥褻及性交。

男童證稱，平時和叔公沒有往來僅重要節日才會見面，當天睡到一半發現被摸生殖器約30分鐘，也沒有同意要給摸心裡很不舒服，僅轉身沒直接表達不願意是怕被打；中秋節則是叔公在手上抹東西摸他還用嘴巴含，前後還一直亂摸，都是聽到腳步聲對方才停止。

法院審酌，叔公辯稱因為喝酒不小心將姪孫誤認成他前男友，但男童當時年僅12歲，體型、身高都和一般成年男子不同，且現場還有其他男子也在，不採信其辯詞。

法院認為，叔公為滿足性慾，罔顧身為親戚利用姪孫年紀輕對他猥褻性侵，嚴重傷害其身心，就算犯後已經和解，但這類嚴重侵害國家對於兒童、少年性自主決定權保護的犯行，更違反其身為長輩有保護照顧兒童義務。