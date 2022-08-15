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台中5歲女童疑遭幼兒園助教性侵 檢警調查釐清

中央社／ 台中15日電

台中市5歲女童疑遭某私立幼兒園男助教性侵，女童母親今天在民代陪同下召開記者會，希望有關單位調查釐清，案發幼兒園園長否認性侵案件發生，表示一切交由檢調調查。

女童的母親今天在台中市議員羅廷瑋陪同下出席記者會，女童母親會中表示，今年6月20日發現孩子身上有傷痕，初期以為幼兒園只是體罰，孩子不想要去上課，7月初就把孩子轉學。

女童母親說，發現孩子行為不太正常後，與孩子深談才發現幼兒園的男助教怪異行為，第一時間跟園方反映，園方態度消極，並且說都是小孩子亂說話、說謊等，求助無門才會找民代陳情。

羅廷瑋表示，透過家屬提供母親與女童的對話錄音檔可以得知，年僅5歲的女童可以明確表示，男助教說愛她並且要娶她，女童並表示看過男助教的生殖器，甚至對私密處有碰觸，家屬已到警局報案並帶女童驗傷，希望檢調與教育局深入調查。

會中羅廷瑋並致電案發的幼兒園，女園長在電話中表示，未聽過女童與其母親的對話錄音，否認園內發生性侵案件，家屬也未曾告知，都是警方通知到警局製作筆錄才得知，一切交由檢調調查，願配合調查。

台中市政府教育局透過文字稿表示，8月3日接獲案件通報後，隨即通報社會局家防中心介入調查，家長也於8月6日向警方報案；家防中心調查訪談過程中發現疑有性侵情況，雖然此案目前進入司法程序，但市府性平調查將持續進行，幼兒園或教保人員如有違法，一定嚴懲重辦。

台中地檢署今天告訴中央社記者，全案發生期間為今年6月間，檢方接獲通報後於9日分案調查，承辦檢察官已指揮轄區警方調查釐清。

幼兒園 台中市

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