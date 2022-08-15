5歲女童遭男助教性侵？中檢：已分案調查

台中市一間幼兒園男助教涉嫌以下體碰觸園內5歲女童的胸部，家長帶女童驗傷後報警，市議員羅廷瑋今開記者會說明此案。台中地檢署表示，全案已分案調查，承辦檢察官尚在釐清案情，已詢問女童母親、女童，釐清案發經過，另指示轄區警方後續偵辦方向。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案案發時間為6月間，台中地檢署獲報後，已在9日分案調查，承辦檢察官已問過女童家長與女童，還有後續偵辦動作，因屬於兒少與性侵害相關案件，基於保護被案人與案件偵辦需求，暫不宜對外說明。