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5歲女童遭男助教性侵？中檢：已分案調查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一間幼兒園男助教涉嫌以下體碰觸園內5歲女童的胸部，家長帶女童驗傷後報警，市議員羅廷瑋今開記者會說明此案。台中地檢署表示，全案已分案調查，承辦檢察官尚在釐清案情，已詢問女童母親、女童，釐清案發經過，另指示轄區警方後續偵辦方向。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案案發時間為6月間，台中地檢署獲報後，已在9日分案調查，承辦檢察官已問過女童家長與女童，還有後續偵辦動作，因屬於兒少與性侵害相關案件，基於保護被案人與案件偵辦需求，暫不宜對外說明。

台中市一名5歲女童的母親8月6日報警，指女兒疑遭幼兒園男助教性侵，市議員羅廷瑋今開記者會說明，羅說，家長有相關錄音檔，內容是家長與女童的對話，其中有提到涉案助教有以下體觸碰女童胸部，看過助教下體，以及助教說愛女童、要娶女童等說法。

台中市一名幼兒園男助教遭家長指控涉嫌性侵5歲女童，台中地檢署分案調查。圖／本報資料照
台中市一名幼兒園男助教遭家長指控涉嫌性侵5歲女童，台中地檢署分案調查。圖／本報資料照

檢察官 幼兒園 議員

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