台中5歲女童疑遭幼園助教性侵 幼兒園長表示不知情

台中一名5歲女童疑遭幼兒園男助教性侵，在與媽媽對話的錄音指出，有看到陳姓男助教「尿尿的地方」，且是「硬硬的去碰其胸部」，還有「尿尿出來很臭」等內容，家屬目前已帶女童驗傷、報警；該幼兒園園長表示，對這些事情並不知情，家長從未說過，一切都會配合司法調查，釐清案情。

女童媽媽在市議員羅廷瑋陪同下舉行記者會，她指出，在女兒身上發現紅腫、瘀傷等狀況，懷疑遭虐，向幼兒園協調退園，怎料事後女童行為異常，8月接受心理諮商，女童才說出自己遭名男助教碰觸胸部、下體，甚至看到男助教「尿尿的地方」、硬硬的，還有「尿尿出來、臭臭的」，疑遭性侵。

女童在錄音檔中自述，男助教說自己才是女童爸爸，很愛她，未來國中以後要娶她，甚至想跟她生下一男一女等，並威脅女童，不准將這些內容說出去；女童母聽聞嚇壞了，隨即報警、驗傷，向市議員陳情協助。

女童媽媽帶女童到醫院驗傷，驗傷單上指出，女童陰部處女膜完整，兩側肉緣疑似擦傷，肛門等其他部位無明顯外傷，精神狀態淡漠。

羅廷瑋表示，女童媽媽起初以為僅是體罰，孩子不想去上課，於是考量轉學，深談後才發現男助教的怪異行為，在與幼兒園反映後，對方也態度消極，才找上自己陳情，但事發至今已超過2個月，證據都難以取得，因此呼籲檢調能介入調查釐清案情。

記者會現場，羅廷瑋致電給該幼兒園園長。園長表示，沒有在園內發生猥褻等相關案件，由檢調單位調查就好，也並未聽過女童與媽媽深談的錄音內容。園長指出，該家長指出有4、5位老師圍毆女童，也有老師丟擲她女兒，都是警方通知作筆錄時，她才知道這件事，「家長從未向我們說過這件事」。

羅廷瑋問，家長表示，老師有打過劉姓女童，但不超過5次；園長回應，不知道老師有與家長這樣對話，都是事後看記者會才知道；但一直找不到家長，要到家拜訪了解原因，也接觸不到，8月份就警方告知，才知道被告性侵害，過程都是被告知後才知道。

園長指出，女童爸爸曾當面口頭向她說，「沒事了，也不會去舉報甚麼，那個小事情，就不會去讀了。」園長提到，陳姓男助教是職員，沒有帶班，都從事一般行政工作，也很少與小孩互動，曾自述自己喜歡管理，沒有從事教學工作，表現也都正常一般，沒有特別狀況。