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美學活氧館暗藏春色 南警查獲色情性交易

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區湖美街某美學活氧會館，涉嫌經營色情性交易，警方獲報查獲1對男女在內半套性交易，將現場管理者、顧客及服務小姐帶回調查，全案各違反妨害風化罪嫌法辦，社會秩序維護法裁罰。

台南市第二分局針對轄內場所探訪稽查，行政組人員探訪獲報，在湖美街某美學活氧會館疑以「掛羊頭，賣狗肉」方式，藉精油按摩、活氧美學養生等名義從事色情性交易。

連日來明查暗訪，本月14日下午5點多在現場埋伏時，發現有李姓男顧客（26歲）先在店家外來回徘徊後續進入消費，30分鐘後，警方進入稽查當場查知李和楊姓女美容師（29歲）從事性交易。

警方調查，陳姓負責人（33歲）及許姓女櫃台（31歲 ）以每小時1400元媒介服務生與客人從事性交易服務，並每次抽取600元媒介費用，周邊並裝設多支監視鏡頭，以規避警方査緝。

店門面雖標榜活氧美學養生，門面擺放有多款精油美妝用品，標榜提供去角質、油壓熱敷等服務，如非經警方深入探查破獲，從外觀很難查知其有從事性交易犯行。

現場共查扣營業監視器鏡頭及帳冊等證物，陳姓負責人及許姓女櫃台依涉及妨害風化罪嫌法辦；女服務生與男顧客依社會秩序維護法裁罰。

台南市某美學活氧館暗藏春色，南警查獲涉嫌色情性交易法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市某美學活氧館暗藏春色，南警查獲涉嫌色情性交易法辦。記者黃宣翰／翻攝

性交易 台南 監視器

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