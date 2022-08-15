影／引加拿大少女網路暴力案例 中警製動畫提醒學子

台中市警局婦幼隊關心學子可能因為一時的選擇錯誤，成為私密影像外流的受害者，或是接觸到毒品等違禁品，最近以2012年加拿大女子阿曼達陶德的案例，製成3分20秒的動畫影片，提醒年輕學子，在暑假期間，對任何訊息、要求都要提高警覺，尋求家長、警方協助，以免成為犯罪被害人。

台中市婦幼隊指出，2018年到2020年期間，南韓發生了震驚社會的「N號房事件」，揭發失控的數位時代及流動性暴力的存在，而日前台灣也破獲2大偷拍論壇，約300名女性受害，其中包含多位未成年女性，論壇販賣的偷拍影片甚至還附上被害人個資，造成被害人不僅在虛擬世界，甚至真實世界裡的隱私亦遭受侵犯，身心受創。

婦幼隊指出，「數位網路性別暴力」案件，早在2012年從加拿大少女無聲的控訴影片開始，甚至推動加拿大政府立法控制網路暴力行為，該案即為著名的「阿曼達陶德自殺事件」，此次的宣導影片，利用該案例製成動畫，敘述少女阿曼達如何落入受騙陷阱成為性私密影像外流的受害者，更指出他人網路霸凌行為也是悲劇的主要原因。

婦幼隊長高嘉陽提醒，在高度依賴網路的時代應保持警覺，除多吸收、關注婦幼安全宣導資訊，瞭解新興犯罪手法避免上當外，很多時候，在性私密影像外流的報導留言處可見到「求上車」、「跪求網址」，甚至許多檢討被害者的言論，這一切對被害人而言都是二度傷害，「不點閱、不下載、不分享」就是對被害者最好的幫助，唯有多數人開始正視行為的嚴重性，社會風氣才有可能改善。

台中市警局呼籲，如不幸遇到性隱私影像外流事件，請先將頁面截圖、紀錄時間、發文者帳戶名等資訊，向警方或適當管道尋求協助，針對「學生族群」及「一般社會大眾」提出幾項「數位網路性別暴力案件」防治方法供民眾參考，期勿再有民眾上當受害，分述如下：

一、學生族群(五不四要)： (一)「五不」：不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉私密照、不取笑被害。 (二)「四要」：要告訴師長、要截圖蒐證、要報警、要檢舉對方。 二、社會大眾(三不二要)： (一)「三不」：不拍照、不分享、不留存。 (二)「二要」：要通報、要看防暴數位教材。

台中市婦幼隊以2012年加拿大女子阿曼達陶德的案例，提醒年輕學子面對任何網路訊息與要求，都要提高警覺。圖／台中市警局提供

台中市婦幼隊以2012年加拿大女子阿曼達陶德的案例，提醒年輕學子面對任何網路訊息與要求，都要提高警覺。圖／台中市警局提供

台中市婦幼隊以2012年加拿大女子阿曼達陶德的案例，提醒年輕學子面對任何網路訊息與要求，都要提高警覺。圖／台中市警局提供