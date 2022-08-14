聽新聞
test
0:00 / 0:00
補習班老師帶國中少女上摩鐵...下跪道歉認交往 三罪起訴
陳姓補習班老師，遭控三度在摩鐵性侵國中少女，少女父親找上門，陳老師在補習班下跪認錯，但仍否認發生性行為。少女經測謊，對於指稱的性侵過程，無不實反應，全案依對14歲以上未滿16歲少女性交罪三罪起訴。
少女父親發現女兒遭侵害，報案提告，父親得知陳男是補習班老師後，前往補習班興師問罪，陳男當場下跪。父親證稱，當天在補習班和主任、陳男講了約3小時，陳男才承認和他女兒交往，且下跪道歉，承諾「不會再連絡」。
全案原本僅有女學生單一指述，不起訴處分，告訴人不服聲請再議。檢方安排少女「測謊」少女指控，分別遭33歲陳姓男老師，及另一名46歲網友張姓男子插入侵害，測謊過程中無不實反應。另檢方查到少女和陳姓老師的對話紀錄，佐證確有發生性行為。
起訴指出，陳男在網路認識女學生，2020年5月至7月間，涉嫌三度帶著女學生到汽車旅館，未違反意願，插入性侵等逞。陳男辯稱，和少女只是朋友，一起去過摩鐵2、3次「只有休息沒有發生性行為」；見少女父親很生氣，反對他們交往，因希望能夠繼續交往才會下跪道歉。
起訴提及，同樣在網路認識的張男，涉嫌在2018年、2019年間，2度在汽車上和女學生發生性行為，第一次女學生年紀尚未滿14歲。張男供稱，知道少女是國中生，他們在車上見面都是聊天，沒有摸胸也沒有發生性行為。少女的朋友證稱，少女曾害怕的說，在車上被張男侵害，但沒講清楚被害時間。
檢方依證人證述、測謊鑑定書等，認定張男、陳男涉和少女發生性行為，分別依對未滿14歲少女性交、對14歲以上未滿16歲少女性交罪起訴張男；陳男則依對14歲以上未滿16歲少女性交罪3罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言