補習班老師帶國中少女上摩鐵...下跪道歉認交往 三罪起訴

陳姓補習班老師，遭控三度在摩鐵性侵國中少女，少女父親找上門，陳老師在補習班下跪認錯，但仍否認發生性行為。少女經測謊，對於指稱的性侵過程，無不實反應，全案依對14歲以上未滿16歲少女性交罪三罪起訴。

少女父親發現女兒遭侵害，報案提告，父親得知陳男是補習班老師後，前往補習班興師問罪，陳男當場下跪。父親證稱，當天在補習班和主任、陳男講了約3小時，陳男才承認和他女兒交往，且下跪道歉，承諾「不會再連絡」。

全案原本僅有女學生單一指述，不起訴處分，告訴人不服聲請再議。檢方安排少女「測謊」少女指控，分別遭33歲陳姓男老師，及另一名46歲網友張姓男子插入侵害，測謊過程中無不實反應。另檢方查到少女和陳姓老師的對話紀錄，佐證確有發生性行為。

起訴指出，陳男在網路認識女學生，2020年5月至7月間，涉嫌三度帶著女學生到汽車旅館，未違反意願，插入性侵等逞。陳男辯稱，和少女只是朋友，一起去過摩鐵2、3次「只有休息沒有發生性行為」；見少女父親很生氣，反對他們交往，因希望能夠繼續交往才會下跪道歉。

起訴提及，同樣在網路認識的張男，涉嫌在2018年、2019年間，2度在汽車上和女學生發生性行為，第一次女學生年紀尚未滿14歲。張男供稱，知道少女是國中生，他們在車上見面都是聊天，沒有摸胸也沒有發生性行為。少女的朋友證稱，少女曾害怕的說，在車上被張男侵害，但沒講清楚被害時間。