台南泥水工性侵前女友 供詞反覆被打臉重判

蔡姓泥水工在外偷吃，與領有中度身心障礙者女友分手後，前年底又想吃回頭草，佯稱要探視前女友兩小孩，闖入房內性侵得逞，經友人報警查獲，蔡反控女方與友人誣陷，隨後又改口女方是自願的，供詞反覆不被法官採信，認他對心智缺陷之人犯強制性交罪處8年6月，可上訴。

蔡辯稱，兩人曾為男女朋友，是女方打電話給他，問說他不會想孩子嗎，並要他過去看孩子。當時，他進入其住處房間時，是女方主動親他，和他發生性行為，事後女方還拿衛生紙給他擦拭，叫他趕快從後面離開，不然會被她媽媽念，他絕對沒有強迫女方。

檢警調查，前年12月6日下午2時許，進入女方住處房間內，當時女方與友人正以手機視訊，立即遭關閉，蔡性侵前女友得逞。友人察覺有異報警處理，經警派員前往現場勘察採證，自女方腹部棉棒檢出一男性DNA，與蔡DNA相符。

女方指出，蔡把她的全部衣服脫掉，還把她兩支手機搶去，不讓她報警；蔡還把她兩隻手壓住，「他做了不該做的事。」。女方表示，蔡跟說要生第3胎，她有反抗且也推了蔡，當下想要喊救命叫媽媽來看一下，可是蔡就叫她別開口。

案發後，女方即向母親哭訴。母親說，女兒罵她不在房間，跑出來涼亭做什麼。因為她跑出來涼亭，收晾好的衣物。女兒說因為她不在房間，所以讓蔡跑去強姦她。

台南地院審酌，蔡明知女方為中度智能障礙者，同時需撫養兩名幼兒，自我保護、生活能力均明顯處於弱勢，竟仍為滿足一己色慾，不顧女方反對、抗拒，以上開違反其意願方式，對其為強制性交行為，欠缺尊重他人身體自主權，且使女方身心受創並留下恐懼的陰影，所為相當惡劣。