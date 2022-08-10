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家教很嚴不准性交 少女「犯家規」提告護身？他判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

林姓男子與未成年少女飲酒、唱歌，事後在賓館發生性關係，少女指控林酒後乘機性交，林被訴；台北地院認為，少女家教嚴厲，母親不准她成年前與人性交，證據無法呈現林犯罪，不排除少女畏懼責罵而說謊，判林無罪。

起訴指出，林與17歲被害少女2020年5月22日晚間應陳姓、林姓女性友人之邀，在西寧南路「好樂迪KTV」歡唱飲酒，林有女友，與被害人第一次見面，卻在聚會時對被害人示好、垂涎，藉酒意摟肩、擁抱或親她。

檢方控，同日晚間陳姓、林姓友人離去，被害人飲用鋁罐啤酒已「一手」以上，林假意邀約她前往旅店休息等酒退，搭車前往「明日大飯店」並乘機性交，被害少女凌晨酒醒發覺衣著不整，聯絡母親，對林提告。

林承認與少女有性行為，否認乘機性交。林辯稱，少女酒後有點遲鈍，但精神狀況正常，他們發生2次性交行為，「她還說脖子比較有感覺」；林說，少女意識清醒，他們是合意性交。

少女警詢時稱，被性侵後身上只穿小可愛、內褲及短褲；少女偵訊中稱，當天剛考完段考，考差了不敢回家，被性侵後不記得下半身有沒有穿褲子；少女審理時稱，酒醒起來沒穿衣服，法官認為證述不一致。

在KTV同樂的林姓女證人稱，離開KTV時有問被害人要不要一起走，被害人表示「沒關係，還行」；陳姓女證人稱，被害人看起來呆呆、茫茫的，但沒有很醉，說還想再待一下。

此外，陳、林2名證人也稱，應分攤的KTV費用集中由被害人處理，法官認為，被害人是否因酒醉無法表達意願，仍有可議。

法官勘驗林姓男子、被害少女進出賓館的監視畫面，少女可自行操作電梯按鈕、與林交談、自行走出電梯且步伐平穩不搖晃，未見須由林攙扶的狀況，因此認為被害人自稱進賓館時「整個人撐不住」，也是可疑。

廖姓社工員證稱，被害少女因與人發生性關係而有情緒反應、還強烈自責，怪自己喝醉酒又沒警戒心，也感謝母親陪她度過低潮；訪談報告認定「被害少女與母親母女情深」。

法官因此認為，少女母親規定女兒每晚10點半要回家，母親作證表示對女兒要求很嚴格，沒有成年絕對不可以與別人發生性交行為，所以，女兒沒有交過男朋友，可證明少女「勉力遵守與母親間之約定」。

判決書指出，少女一旦違反規定，會害怕被母親發覺，因此，她究竟是因後悔與林姓男子發生了性關係？或是被母親得悉違背了約定而對林姓男子提告？難以判斷。

法官認定，被害少女自稱飲酒而陷於泥醉，與客觀證據不符，少女指訴有瑕疵，性侵案不得單憑少女指訴作不利於林的認定，判林無罪。少女可上訴。

KTV

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