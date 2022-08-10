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兩少女險遭性侵慣犯染指 不構成猥褻、性侵惡狼獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

17年前曾染指10歲女童的42歲性侵慣犯陳輝鴻，出獄後假藉星探誘拐少女，2018年一名懷抱星夢的少女險遭染指，隔年陳又趁機性侵另名少女，少女輕生撿回一命，卻患上重度憂鬱症，去年11月在陳男住處輕生亡，沒料隔月陳男又企圖性侵兩名少女，所幸兩人機警沒讓陳得逞，被雄檢依妨害性自主、強制罪起訴。

但高雄地方法官審理後，認陳不構成強制性交未遂、猥褻等罪，今僅依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，判1年6月，另對成年人故意對少年犯強制罪，處5月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳男是多次性侵慣犯，曾涉嫌性侵10歲女童、少女，被判刑10年6月，2016年3月因縮短刑期假釋出監，但2年後，他又假藉試鏡為由，涉嫌下藥性侵一名懷有明星夢的女藝人，幸經對方全程手機保持通話才未得逞，今年1月被高雄高分院判刑6年。

檢警調查，陳男性侵案還在審理期間，去年12月9日他到鳳山區一間美妝賣場，見一名17歲少女獨自前往廁所，尾隨在身後，趁機反鎖徹所大門，等少女如廁完洗手時，緊貼少女身體，脅迫對方「我沒有要幹嘛，你不要叫」。

少女轉身要逃離，發現廁所門遭陳反鎖，求救卻遭陳男用手摀嘴，還拿出尖刀逼迫少女就範，幸少女趁隙呼叫同學，陳男見事跡敗露，趁隙開門逃逸。

沒料隔月14日，陳又尾隨一名國中少女，趁少女獨自進入公寓時闖入，追問少女內褲顏色、可不可以看一下等，還好這名少女機警，趁隙跑上樓回家，陳男才罷手。

陳男遭逮後否認性侵，還扯他的女兒自殺身亡，12月9日當天他看到少女，覺得很像他「女兒」，想跟他講話才會跟著進廁所，是對方一直尖叫，才會對她稱「我身上有刀，不要吵了」；至於另名國中少女，他只是問對方喜歡什麼顏色。

但檢方發現陳男口中的「女兒」，是他假藉試鏡為名，卻趁機性侵得逞的受害者，而這名原先懷抱明星夢的「女兒」，因重度憂鬱，去年11月在陳男家中結束自己生命。

檢方考量陳有兩次性侵前科，今年3月依對少女、國中生行強制性交未遂、強制罪，將陳起訴。高雄地方法院審理時，檢方提出陳在監的治療報告，顯示有戀童傾向，且7年前假釋時，被判定為高危對象，需配戴電子監控設備，還有兩次性侵前科，主張陳去年12月對少女、國中生行為，主張陳是為滿足自身性慾，構成強制性交。

但雄院審理時，法官問少女「陳有沒有碰觸胸部、下體、屁股？」，少女稱她一直掙扎無法確定，「當下你感覺為何他在廁所叫妳不要叫？」、「他有沒有在妳身體上磨蹭？」少女也稱不知道，綜合相關事證，認定陳不構成強制性交未遂，未碰觸到私密部位，也未構成猥褻，僅認他犯非法剝奪行動自由罪判刑。

高雄42歲男子陳輝鴻有多項性侵前科，去年12月、今年1月他企圖染指兩名少女遭逮，但法官僅依非法剝奪行動自由罪判刑。翻攝自臉書
高雄42歲男子陳輝鴻有多項性侵前科，去年12月、今年1月他企圖染指兩名少女遭逮，但法官僅依非法剝奪行動自由罪判刑。翻攝自臉書
陳男作案時使用的水果刀。翻攝自法學資料檢索系統
陳男作案時使用的水果刀。翻攝自法學資料檢索系統

性侵 妨害性自主

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