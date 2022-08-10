無罪撤銷！國小導師利用愛慕心理逼女童「蹲腿間」 改判9年半

宜蘭縣一所國小林姓導師利用女學生對他有好感，兩度在羽球活動後帶她回蘇澳租屋處，要求女學生替他口交，宜蘭地方法院判林無罪，檢方不服而上訴。台灣高等法院認為林在事發後刪除電腦中的女學生裸照，也未通過測謊鑑定，依對未滿14歲之女子犯強制性交等罪判他9年6月徒刑。

林目前改從事餐飲業。林是被害女學生國小五、六年級時的導師，2019年間，他在傍晚羽球活動結束後，帶女學生到他蘇澳的租屋處，不顧女學生抵抗，強壓她的頭至他下體處，硬將生殖器塞進女學生嘴裡。

食髓知味，林事後又趁打完羽球，再帶女學生回租屋處，叫女學生「再試試看」，要求她口交。女學生因愛慕老師，擔心拒絕的話老師不開心，因此照辦。

教師性侵女學生情事紙包不住火，女學生在檢察官偵查、法官審理時指證歷歷，同學和2名同校老師的證詞也相符。林原本將女學生裸露胸部和下體的照片存在筆電和桌上型電腦裡，資料夾還分門別類，東窗事發後才刪除；警政署刑事警察局對林測謊，他對「你有沒有將生殖器放到女學生嘴巴？」這一提問，鑑定呈不實反應，高院認為這都可當作補強證據。

高院認定林姓男子犯刑法「對未滿14歲之女子犯強制性交」、「對於未滿14歲之女子為性交」2罪，而一審沒有仔細審酌案情就判林無罪，判決不當。