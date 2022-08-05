快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女寄人籬下慘遭姨丈洩慾 把他當爸爸隱忍多年不敢說

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名姨丈因外甥女缺乏雙親，代為照顧多年卻為逞性慾朝她數度性侵，直到少女讀國中經通報家暴才曝光，她更坦言被硬上很不願意，但曾答應姨丈不會講出來；法院指出，少女自幼寄人籬下，面對自身、親人權益身心飽受煎熬，痛斥姨丈罔顧人倫，依加重強制性交罪判他8年6月，可上訴。

檢警調查，姨丈明知少女當時念小學6年級，卻從2018年8月起以她犯罪為由，深夜11點多命罰跪，或是說要替她擦藥要求脫光躺平，卻摸她下體性侵，姨丈得手後又接連硬上、指侵甚至逼口交，造成她下體撕裂傷流血、肛門擴張等傷勢。

審理時，姨丈坦承從少女念幼兒園大班起就照顧她，但矢口否認性侵，辯稱少女可能因為遭體罰不滿才對他不實指控；辯護人則羅列7項理由為姨丈做無罪抗辯，包括少女從5、6年級就有便秘，可能讓肛門擴張，另她有加入舞團可能跳舞時造成下體撕裂傷。

辯護人也稱，少女自幼慣性說謊，很可能有病態說謊情形，事發房子也僅有26坪，檢方起訴姨丈在客廳、廚房及陽台侵犯她，但空間狹小稍有聲響就會被人撞見。

法院查，少女至2019年6月讀國一時，學校老師見她手部紅腫瘀青通報家暴，經社會局緊急安置後才曝光；少女指證歷歷，控訴從小六暑假就遭性侵，被姨丈打完後對方說要拿蘆薈擦傷口，被要求脫衣遭硬上，姨丈還跟她說這行為叫「做愛」。

少女也詳述多次遇害經過，並表示每次遭性侵雖沒反抗、求救，但都是違反她意願，心裡也很不願意，加上同住外婆有重聽，怕講太大聲被其他人聽到，而且也曾姨丈不會跟別人講，選擇將事情拋在腦後，說出來反而睡得不好，覺得自己打破承諾。

法院審酌，少女描述遇害過程、時間及細節，針對核心事實無不描述詳盡具體，沒有相互矛盾，可認定她是親身經歷而非杜撰。

法院也發現，少女自幼缺乏雙親寄人籬下，全倚賴姨丈照顧，心靈對家庭成員依賴，面對自身、親人權益拉扯時，仍對姨丈、阿姨一家有依戀，怕講出口會讓姨丈入獄，其內心飽受煎熬甚至產生罪惡；少女甚至也說，案發前就把姨丈想像成自己父親，還祝他父親節快樂。

法院審酌，姨丈明知少女缺乏雙親關愛，卻罔顧倫常性侵，嚴重侵害少女身心，一、二審均依加重強制性交罪判他8年6月。

少女自幼寄人籬下，遭姨丈性侵多年，法院依強制性交罪判姨丈8年6月。示意圖／ingimage
少女自幼寄人籬下，遭姨丈性侵多年，法院依強制性交罪判姨丈8年6月。示意圖／ingimage

性侵 家暴

延伸閱讀

昆凌產後依舊像少女　靠香奈兒1號紅色山茶花保濕按摩

二寶爸上網約少女出遊變硬上 瞎扯你情我願遭判8年

《禹英禑》春日暖陽河允景私底下長這樣：清純大學生、性感腰姬、知性少女

這款獸父！花光性侵賠償金又性侵女兒 法院重判9年

相關新聞

少女寄人籬下慘遭姨丈洩慾 把他當爸爸隱忍多年不敢說

台中1名姨丈因外甥女缺乏雙親，代為照顧多年卻為逞性慾朝她數度性侵，直到少女讀國中經通報家暴才曝光，她更坦言被硬上很不願意...

慘！ 男被戴綠帽 老婆跑了、小王只須賠他10萬

許姓男子發現蔡姓男子與自己的妻子有染，主張配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，向蔡求償60萬元，但新竹地方法院認為許妻外遇對象...

狼父以這手段要脅、性侵親生女兒致懷孕 判4年6月

新北市一名男子趁與女兒同住時，以自殺脅迫女兒性侵得逞，還害女兒懷孕產子，新北地方法院考量男子家庭經濟狀況、犯後坦承犯行，...

跟15歲女性交50次「不管月經」 跆拳教練判關2年賠60萬

葉姓跆拳道館教練和15歲的女學生交往，10個月間帶著女學生到台北市各賓館、住處或在道館內性交50次，最高法院今年4月依對...

誘少女拍裸照 準碩士生關6年

台灣大學準碩士生林和駿冒用他人相片誘騙81名少女、女童拍裸照，最高法院依兒童及少年性剝削防制條例判他90罪定讞，其中81...

他「少欺老」犯性侵案 被害熟齡婦淡定：希望他乖一點

羅姓男子「以少欺老」見熟齡婦女在公園閒逛，以生殖器頂撞對方，將對方強壓在地想強制性交，被以木棍打跑，被害人後來不計較，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。