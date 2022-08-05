少女寄人籬下慘遭姨丈洩慾 把他當爸爸隱忍多年不敢說

台中1名姨丈因外甥女缺乏雙親，代為照顧多年卻為逞性慾朝她數度性侵，直到少女讀國中經通報家暴才曝光，她更坦言被硬上很不願意，但曾答應姨丈不會講出來；法院指出，少女自幼寄人籬下，面對自身、親人權益身心飽受煎熬，痛斥姨丈罔顧人倫，依加重強制性交罪判他8年6月，可上訴。

檢警調查，姨丈明知少女當時念小學6年級，卻從2018年8月起以她犯罪為由，深夜11點多命罰跪，或是說要替她擦藥要求脫光躺平，卻摸她下體性侵，姨丈得手後又接連硬上、指侵甚至逼口交，造成她下體撕裂傷流血、肛門擴張等傷勢。

審理時，姨丈坦承從少女念幼兒園大班起就照顧她，但矢口否認性侵，辯稱少女可能因為遭體罰不滿才對他不實指控；辯護人則羅列7項理由為姨丈做無罪抗辯，包括少女從5、6年級就有便秘，可能讓肛門擴張，另她有加入舞團可能跳舞時造成下體撕裂傷。

辯護人也稱，少女自幼慣性說謊，很可能有病態說謊情形，事發房子也僅有26坪，檢方起訴姨丈在客廳、廚房及陽台侵犯她，但空間狹小稍有聲響就會被人撞見。

法院查，少女至2019年6月讀國一時，學校老師見她手部紅腫瘀青通報家暴，經社會局緊急安置後才曝光；少女指證歷歷，控訴從小六暑假就遭性侵，被姨丈打完後對方說要拿蘆薈擦傷口，被要求脫衣遭硬上，姨丈還跟她說這行為叫「做愛」。

少女也詳述多次遇害經過，並表示每次遭性侵雖沒反抗、求救，但都是違反她意願，心裡也很不願意，加上同住外婆有重聽，怕講太大聲被其他人聽到，而且也曾姨丈不會跟別人講，選擇將事情拋在腦後，說出來反而睡得不好，覺得自己打破承諾。

法院審酌，少女描述遇害過程、時間及細節，針對核心事實無不描述詳盡具體，沒有相互矛盾，可認定她是親身經歷而非杜撰。

法院也發現，少女自幼缺乏雙親寄人籬下，全倚賴姨丈照顧，心靈對家庭成員依賴，面對自身、親人權益拉扯時，仍對姨丈、阿姨一家有依戀，怕講出口會讓姨丈入獄，其內心飽受煎熬甚至產生罪惡；少女甚至也說，案發前就把姨丈想像成自己父親，還祝他父親節快樂。