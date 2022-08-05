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跟15歲女性交50次「不管月經」 跆拳教練判關2年賠60萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

跆拳道。示意圖／聯合報系資料照
跆拳道。示意圖／聯合報系資料照
葉姓跆拳道館教練和15歲的女學生交往，10個月間帶著女學生到台北市各賓館、住處或在道館內性交50次，最高法院今年4月依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判葉2年徒刑定讞。女學生提刑事附帶民事訴訟，求償100萬元，台灣高等法院判葉須賠償60萬元確定。

除了這起案件外，葉也被控對另名少女猥褻、性交12次，要求自拍裸照5次，台北地院今年3月也判他5年10月徒刑，部分罪名得易服社會勞動，判執行有期徒刑10月。

葉於2013年間在台北市中山區的跆拳道館任教，當時年僅15歲的女學生還懵懵懂懂，就成了葉的「女朋友」。同年8月，葉帶女學生到羅斯福路一家賓館「開房間」，在未違反女學生意願下性交。

接下來的10個月，葉姓教練經常和女學生發生性關係，總計兩人性交了50次。女學生事後向大安分局警方報案，葉遭檢方起訴。

女學生表示，交往期間「幾乎每天都會發生性行為」，連她生理期來都會，當時她覺得教練愛她，因此同意有親密關係。女學生提告求償時主張，她的貞操權遭不法侵害，精神受極大痛苦，因此求償100萬元。

葉姓教練雖承認有性交，但指女學生曾在2019年4月9日時傳「謝謝你這幾年來的照顧！」簡訊給他，可見對她造成的傷害應該算輕，若要賠償的話，應該賠30萬元就夠了。

被害女學生現為碩士二年級學生，高院民事庭認為，女學生是在身心發展沒成熟時貞操權遭侵害，她在年幼無知之際傳送「感謝指導」的簡訊，不代表侵害情節輕微。考量葉身為跆拳道教練，卻利用女學生對他的信任、尊重來性交，高院認為判賠金額以60萬元為適當。

跆拳 北市

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