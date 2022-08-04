超商搭訕遭拒 高雄無業男竟在店內推倒、指侵女子被訴

高雄37歲男子李佳成，7月5日凌晨2時許在住家附近超商搭訕年輕女子遭拒，竟然惱羞成怒將女子推倒在地，扯開衣物、脫掉褲子後指侵得逞，直到有男客人進入店內才停手逃逸，沒料3小時後李重回店面行竊，被製作筆錄的楊姓員警發現，李逃逸時還出拳攻擊楊員，警方動用辣椒水才將他制伏，高雄地檢署今依妨害性自主罪，將他起訴。

檢警調查，37歲的李男無業，當天凌晨2時許，他到住家附近的連鎖超商購物，看到被害女子坐在超商座位區滑手機，李上前搭訕，還詢問女方「願不願意跟著他到店外」，但女方不認識李男，拒絕他後李竟惱羞成怒，先抓住女方手臂，將她推倒在地。

女方遭李男壓在地上掙扎，李趁機掀開女方上衣，還脫掉自己、女方褲子，最後以手指性侵得逞，整個過程僅約數秒鐘，當時超商女店員見狀準備上前協助，正好有一名男客人進入店內，李見男客人在場，隨即穿好褲子逃離現場。

警方獲報後趕到現場，調閱監視器畫面釐清李男行蹤，沒料3小時後，李又重回案發超商，竊取麥香紅茶、口香糖一包，當時正好鳳山警分局楊姓警員在場，見李男身形、外貌與涉嫌性侵的嫌疑人相似，準備盤查時竟遭李男揮拳攻擊，造成員警臉部多處擦挫傷。

後來經其他員警到場支援，以辣椒水噴灑，才成功制伏李男。檢方偵辦時，檢警訊問時，李男起初坦承性侵，承認有磨蹭女方屁股、指侵，但隨後又改口否認，稱沒有性侵女子、偷東西，連怎麼被警方逮捕都不知道，企圖為自己脫罪。

檢方根據監視器畫面，加上李男胞兄出庭指認，及警方查扣的監視器畫面及密錄器影像，認定李涉嫌性侵，今偵結依妨害性自主、妨害公務等罪起訴，移審法院後裁定續押。