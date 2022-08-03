出獄3天喝酒叫小姐狂歡 色慾衝腦扯破裙硬上再被判5年

台中王姓男子為慶祝出獄，和朋友喝酒歡慶還叫傳播小姐來助興，但王克制不了衝動對其中1名小姐上下其手，對方明確拒絕也告知「我沒做這個」，王仍強拉她進房間扯破裙子硬上得逞，犯後來狡辯稱是兩情相悅；法院以王毫無悔意，考量小姐請求重判，依強制性交罪判王5年，可上訴。

檢警調查，王男去年8月13日出獄後，為了慶祝15日就和3名朋友到租屋處喝酒，期間還叫了2名傳播小姐到場助興，王後來約1名小姐上樓抽菸，並藉著酒意躺在她腿上亂摸、企圖親吻，甚至明白表示想要發生性行為。

經小姐明確拒絕後表示要下樓，王卻用力拉她回沙發並壓在身上強吻，再度伸出鹹豬手亂摸她胸部、腰，小姐奮力抵抗衝到電梯內想脫困，卻被王順勢拉到3房間內扯掉衣褲硬上得逞，小姐遇害後自行下樓告知經紀人，隨即被載往附近醫院驗傷、報警提告。

審理時，王坦承有和小姐性交，但矢口否認硬上，辯稱彼此是兩情相悅發生關係，一開始酒後就和小姐舌吻成功，在7樓也有親有摸，因對方沒有反抗才帶到3樓房間性交，且小姐事後還問他「是不是真心的」、「有沒有女朋友」等，另小姐身上也無明顯傷勢。

小姐則證稱，王男抱著她要親時自己有拒絕說不要，但王繼續說「我想跟妳嘛」，她就回「我沒有做這個」並馬上去搭電梯，但王硬拉她去房間扯破裙子硬上，過程中她強力反抗又推又踢；法院認為，小姐在歷次供詞說法一致，無明顯矛盾瑕疵。

法院也審酌驗傷報告，且小姐裙子拉鏈明顯損壞，可見當時確實有受到強暴方式對待，加上事後2人對話中，王雖稱「你也有伸舌頭啊」，小姐則回「我什麼時候伸了」、「都是你硬來」，「我一直推你，什麼叫半拖半就」等語。

法院認為，王為滿足性慾對傳播小姐強暴性交，犯後又否認辯稱兩情相悅毫無悔意，小姐也當庭要求「請從重量刑，這件事對我不是小事」，審理後依強制性交罪判王男5年。

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