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錢櫃歡唱帶2正妹回家 全裸男趴泥醉妹身上強吻判刑2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市謝姓男子，去年從錢櫃包廂帶走2名正妹，聲稱護花送回家，卻搭車載到自己住處，強行脫光其中1名正妹衣物，強吻準備性侵，幸好另一人的手機響起，正妹驚醒看見身上全裸謝男，大聲斥責爛咖、質疑性侵，報案求助。士林地方法院依乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑。

判決指出，去年11月間和吃飯認識的小丁（化名）約在錢櫃唱歌，在包廂見小丁和小丁的女性朋友小夏（化名）喝酒，誆騙要送回家，不料卻帶2位正妹回自己家，利用小夏泥醉強脫衣褲，全裸趴在小夏身上親吻、親胸，幸好這時小丁手機鈴聲響起，小夏驚醒發現全裸男，猛力推開謝男。

小夏指控，當天先喝香檳、氣泡酒，到了錢櫃唱歌喝威士忌，喝很醉有倒在一個人的大腿上，但不確定是誰，只知道自己離開錢櫃時已天亮，醉到無法走路需要人攙扶，有和小丁討論回家，但幾乎瞇著睡覺，不知怎麼會到謝男家。

小夏稱，睡夢中感覺有被人摸、脫衣、親嘴、親胸，但太醉身體無法抵抗，直到聽到小丁的手機鈴聲才驚醒，察覺自己全身赤裸，身上的男子也全裸，立刻推開他，痛斥「你是誰，你性侵我」大罵爛咖。

床上的小丁聽到聲音才醒來，但喝酒斷片不記得為何會到謝男家。小夏一邊穿衣服一遍質問謝男為何性侵，拉著小丁離開發現大門被反鎖，根本出不去，才報警求救。女子案發後到醫院就醫，抽血酒測值100mg/dl 。

計程車司機證稱，當晚載2女1男，1男1女清醒，1女昏睡，到目的地男的推昏睡女下車。謝男家看護供稱，謝男有扶女生進房幫他躺在床上，女生一進房就睡著。

家中監視器錄下，小夏進門後撞到玄關櫃後趴著地上睡著，謝男說「你過來裡面睡」半抱半拖的拖進房間，在床尾幫小夏脫靴子拿到客廳外樓梯間，回房關燈。當日9點25分，家中狗狗對房門狂吠，不久後2女走出房門，打開門時，從客廳櫥櫃玻璃可以看到，謝男在房間床上且下半身赤裸。

合議庭認為，謝男和女子第一次見面，無特殊感情，女子被強吻後，當場痛斥被告，聲量大到驚醒同床的朋友，導致門外的狗對著房門狂吠，看護數度到客廳查看，女子便報警，可證明女子無意願與謝男發生性行為。

合議庭審酌，謝男色慾薰心，利用女子泥醉不知抗拒，乘機對其性交未遂，造成女子身心受創甚大，辯稱女子先親他、自己脫衣等，法官不採信謝男虛飾辯詞，依乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑。可上訴。

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示意圖。圖／ingimage
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正妹 錢櫃 性侵

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