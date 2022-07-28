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合球國手與友輪流性侵酒醉女子 二審各判3年1月

中央社／ 台北28日電

林姓合球國手被控與吳姓大學室友將酒醉女子帶回宿舍輪流性侵，一審考量2人坦承犯行等，各依乘機性交罪判刑3年1月，經上訴，二審高等法院今天仍判2人各3年1月，可上訴。

判決指出，林男與吳男於民國108年6月23日晚間11時許，與友人在台北市某KTV飲酒歡唱而結識被害女子，2人見女方已酒醉、意識不清，將女方帶回大學宿舍寢室休息，但吳男及林男輪流性侵她。女方後來驗傷報案。

一審台北地方法院審理期間，辯護人主張，2人坦承犯行，且無前科，案發時為大學學生，目前仍就讀大學，年紀尚輕，2人均具有國手級的體育實力，其中林男更是國家合球代表隊成員，2人是因一時酒後失慮而觸法，2人有與被害人和解意願，但未能達成和解，請求法院宣告緩刑。

台北地院審酌，2人於案發時僅因一時私慾，在女方酒醉意識不清之情況下，分別對她性交行為，造成被害人身心受創，且未能取得女方原諒並達成和解，各判刑3年1月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

性侵

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