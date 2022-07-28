快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裸胸下體照換遊戲裝備 色男誘騙12歲少女自拍判4年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北楊姓男子為滿足性慾，經線上遊戲向1名12歲少女搭訕，以贈送價值2000元的遊戲衣服道具給她，但要對方自拍胸部、下體裸照還交換，少女因遭利誘4度傳照給楊，警方獲報到他家搜索查扣照片，法院批楊侵害少女人格身心，依4個兒少性剝削判他4年4月，可上訴。

檢警調查，楊男2021年7月透過網路遊戲認識少女，先是要贈送價值1200元至2000元的遊戲裝備給她，並引誘對方自拍裸露胸部照片，楊第一次得逞後認為少女好控制，又接二連三以同樣手法要她拍胸部、臀部及下體照，再傳LINE給楊觀覽。

後來少女父親發現女兒沈迷網路遊戲，經近一步了解才驚覺她和男網友密切往來，甚至還自拍傳裸照給他，警方接獲報案後持搜索票至楊男新北住處逮人，並在查扣著手機中發現數張少女裸照。

楊男在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並和少女及其父親指證相符，並有扣案照片、對話等佐證；法院認為，楊男是成年人，明知少女心智發育未健全、思慮欠周，為滿足私慾以金錢利誘對方自拍裸照，侵害少女身心健康與人格發展。

法院審理後依4個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，各判3年4月至3男6月不等，合併應執行4年4月。

由於檢方起訴也認為，楊男除了手機中有裸照，還傳到通訊軟體Telegram上的頻道，涉嫌散布裸照；對此楊堅決否認，辯稱該頻道是自己設立的私人用戶，只有他1個訂閱者，上傳的照片也僅是供自己觀覽，沒有散布給其他人。

法院審酌該頻道確實只有楊男1人，無論管理員或訂閱者都只有1名成員，被訴散布少年為猥褻行為之電子訊號罪嫌部分判無罪。

楊男誘騙少女自拍裸照，法院判他4年4月。示意圖／ingimage
楊男誘騙少女自拍裸照，法院判他4年4月。示意圖／ingimage

裸照 自拍

延伸閱讀

藍營發布女性政策 關注少女、家庭權益

小王不滿小三提分手 怒傳訊息、裸照恐嚇對方慘遭判刑

影／氣切男騙陪玩師傳裸照 通緝女用虛寶詐財都被逮

砂石車司機逆向違停...起步時輾斃國二少女 檢方訊後2萬交保

相關新聞

裸胸下體照換遊戲裝備 色男誘騙12歲少女自拍判4年4月

新北楊姓男子為滿足性慾，經線上遊戲向1名12歲少女搭訕，以贈送價值2000元的遊戲衣服道具給她，但要對方自拍胸部、下體裸...

說不要就是不要！夫硬上妻「當晚錄音」成鐵證 判3年2月徒刑

新北市蘆洲區一名男子在住所臥室內，不顧妻子反對性侵她，被妻子驗傷提告。新北地方法院發現當時妻子已明確表示「不要」，更有錄...

30年婚姻觸礁 醫師娘遭護理師帶娃逼宮

桃園一名黃姓婦人結婚近30年，為家庭盡心盡力並負起3名子女生活起居照顧責任，讓行醫的丈夫無後顧之憂發展事業，未料丈夫竟與...

高三女控男師「表情淫邪」要看她刺青 提告獲賠3萬

南部地區1所高中男教師，2019年間遭高三女學生指控，在全班面前詢問她身體上刺青，還表情淫邪說「給我看」，校方性平會認定...

台南退休師涉犯10餘起性騷 人本籲被害人勇敢站出來

台南市一名退休18年的國小老師，在校期間長期對學生猥褻、性騷擾，已有10多名現都已為人母或成年的被害人都出面指控，雖然都...

人夫偷吃小三雙雙染菜花 正宮遭欺瞞多年告贏獲賠30萬

台中1名女子明知公司男同事已婚仍和他交往，分分合合1年多連同事私下都耳聞，對方妻子因收到匿名私訊，表示她老公陪小三去醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。