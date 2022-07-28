裸胸下體照換遊戲裝備 色男誘騙12歲少女自拍判4年4月

新北楊姓男子為滿足性慾，經線上遊戲向1名12歲少女搭訕，以贈送價值2000元的遊戲衣服道具給她，但要對方自拍胸部、下體裸照還交換，少女因遭利誘4度傳照給楊，警方獲報到他家搜索查扣照片，法院批楊侵害少女人格身心，依4個兒少性剝削判他4年4月，可上訴。

檢警調查，楊男2021年7月透過網路遊戲認識少女，先是要贈送價值1200元至2000元的遊戲裝備給她，並引誘對方自拍裸露胸部照片，楊第一次得逞後認為少女好控制，又接二連三以同樣手法要她拍胸部、臀部及下體照，再傳LINE給楊觀覽。

後來少女父親發現女兒沈迷網路遊戲，經近一步了解才驚覺她和男網友密切往來，甚至還自拍傳裸照給他，警方接獲報案後持搜索票至楊男新北住處逮人，並在查扣著手機中發現數張少女裸照。

楊男在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並和少女及其父親指證相符，並有扣案照片、對話等佐證；法院認為，楊男是成年人，明知少女心智發育未健全、思慮欠周，為滿足私慾以金錢利誘對方自拍裸照，侵害少女身心健康與人格發展。

法院審理後依4個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，各判3年4月至3男6月不等，合併應執行4年4月。

由於檢方起訴也認為，楊男除了手機中有裸照，還傳到通訊軟體Telegram上的頻道，涉嫌散布裸照；對此楊堅決否認，辯稱該頻道是自己設立的私人用戶，只有他1個訂閱者，上傳的照片也僅是供自己觀覽，沒有散布給其他人。