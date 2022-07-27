台南退休師涉犯10餘起性騷 人本籲被害人勇敢站出來

台南市一名退休18年的國小老師，在校期間長期對學生猥褻、性騷擾，已有10多名現都已為人母或成年的被害人都出面指控，雖然都已過20年追訴時效，人本基金會今天呼籲追訴時效內受害的人也能出來，讓這名老師接受司法審判。

人本基金會表示，這名老師在台南先後服務兩所國小，退休後曾經營補習班，2020年間有曾是行為人的學生出面指控遭猥褻、性騷擾，經過兩校一年半的調查，確認有性侵及性騷擾行為，並至少有10多人受害。

由於這些畢業生受害時間都已超過20年，超過追訴時效，該會本月初曾舉辦記者會，主張對兒童性侵害追溯期應自成年起算。

記者會後，有其他受害人也出面跟人本聯絡，希望能找到追訴期限內的受害人，因此今天再與台南市議員蔡旺詮於市議會舉行記者會，希望更多受害人站出來，並請大家關注此案。

台南市教育局表示，該師已退休18年，性平事件雖發生時間久遠，教育局在2020年9月接獲通報後，立即責請這名老師曾服務過的2所學校，依性別平等教育法規定啟動調查，兩所學校針對該師過去曾任教的班級學生全面普查，總計發出738份問卷，問卷回收後共計14名受害者，其中11名願意接受調查訪談，經調查後11案均成立，行為樣態為「猥褻」及「性騷擾」。

全案已完成調查確認並通報該師為全國不適任教育人員，終身不得再任教職，今年3月24日將全案移送檢調單位偵辦。若這名退休老師判處有期徒刑以上確定，將立即追討退離職相關給與，並建議修法追究責任到底。

另針對該師疑似在配偶之前設立的小鼓手補習班上課，是否曾發生不當行為的清查，也同步啟動調查，並蒐集補習班學生問卷，但尚未有學生反應曾遭受不當對待情事，目前該補習班已廢止立案。

教育局表示，目前未有補習班學生反應受害，如有接獲新事證，將立即啟動調查程序，絕不姑息。被害人雖已非學生身分，但教育局與社政單位也會持續提供當事人必要的心理輔導及相關司法協助。