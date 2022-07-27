俏房客遭灌醉 醒來驚見房東全裸趴身上、下體掛著保險套

高雄蔡姓房東多次傳露骨簡訊給女房客，見女方不願理他，改自誇拔罐厲害邀對方體驗，卻趁機灌醉女房客性侵，女房客驚醒後發現蔡男全裸趴在身上，嚇得逃離報警，蔡遭逮後收押至今，高雄地檢署偵結，今依趁機性交罪將他起訴。

檢警調查，蔡男（51歲）在高雄三民區有多間套房，除了自住外，其餘空房對外出租，但從去年7月至11月，卻被控性騷擾一名女房客多達３次；今年5月，蔡又騷擾另名女房客，女方報警後，蔡竟然還私自開門闖入房間理論，嚇得對方不敢再續住。

今年5月21日上午，蔡男向另名女房客自稱拔罐很厲害，邀請女房客體驗，女方進房後，蔡男慫恿女方喝酒，供稱酒精可以放鬆，女房客喝了約2杯威士忌後，隨即醉倒在床上。

蔡見女房客不勝酒力，趁機在房內性侵，女房客察覺不對勁驚醒，睜眼就看到全裸的蔡男，下體還套著使用過的保險套，隨即逃離現場報警，警方獲報後，隨即持拘票到蔡男住處逮人。

檢警偵辦時蔡男否認性侵，稱他當時也喝醉，是女房客抱著他睡覺，覺得對方是他的愛人，直覺就想做愛，但忘記詢問女方是不是願意跟他發生關係。

但女房客反咬從沒同意跟蔡男交往，當天是蔡男狂盧，要求她留在房間體驗拔罐，她當時也不想喝酒，結果蔡自己外出買酒，她想說跟喝個兩杯，怎料喝醉後就遭他性侵，懷疑酒內遭他下藥。

檢警偵詢時，蔡男對部分案情不是避重就輕，就是不願吐實，由於蔡男去年也有性騷擾女房客的紀錄，甚至得知女方提告後，還私自闖入對方租屋處理論，被告妨害自由與妨害名譽，認定他有再犯之虞，因此向法院聲押獲准。