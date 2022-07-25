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前副典獄長涉性侵被判刑定讞 聲請再審遭駁回

中央社／ 台北25日電

前宜蘭監獄林姓副典獄長被控藉詞民俗療法治療，以手指性侵女同事，遭判8年徒刑定讞。林男聲請再審及停止刑罰執行，高院審理後，日前認定無理由，予以駁回。可抗告。

被害人指控，林男於民國104年7月間三度趁她獨自加班之際，藉詞以民俗療法幫她治療痠痛為由，要求她俯臥或仰躺，卻趁按壓患部時指侵下體。

一審宜蘭地方法院判林男無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判有罪。二審指出，改判理由在於女方多次作證內容並無明顯不同；林男並無醫療或經絡理療相關證照，所稱想要緩解女方身體不適的推拿按壓方式，不是必要的。

二審也認為，依女方2名同事證詞及女方的精神鑑定、心理諮商時所呈現的心理、精神狀態，均可認定女方確實因遭性侵害而導致創傷後壓力症候群。

二審認定，林男與被害人有副典獄長與科員的長官與部屬關係，但犯罪手法並非以長官權勢讓部屬不得不從，而是騙女方做經絡理療，依3個強制性交罪，判處有期徒刑8年。最高法院駁回林男上訴，全案確定。

民事部分，林男遭判賠新台幣120萬元確定。

林男聲請再審及停止刑罰執行，主張被害人在案發後仍數次向他購買推薦的梅精，案發時並未當場反抗，且於後續的司法偵審過程陳述，有前後不一情形，無法證明被害人的創傷反應是因遭性侵害而起。

台灣高等法院日前認為，林男僅憑一己的主觀意見，就原確定判決已明白論斷的事項，再次爭執，經審核，無論新、舊、單獨或結合其他卷存證據觀察，綜合判斷的評價結果，均不足以動搖原確定判決本於職權認定事實的適法妥當性，裁定駁回他的聲請。

性侵 台灣高等法院

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