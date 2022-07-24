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零工男戀上12歲少女 愛愛16次換5年徒刑
22歲吳姓男子網路認識年僅12歲的小女友，女方為愛離家北上和吳男同居，兩人交往半年間發生16次性行為，高雄地方法院審理時，少女雖替吳男求情，但法官認為吳明知女友未成年仍與她發生性行為，依與未滿14歲之女子性交罪，判刑5年。可上訴。
判決指出，吳男透過網路認識家住高雄的小女友，前年6月起，兩人相識後交往。前年7月5日，在新竹、桃園工作的吳男，南下高雄，與少女在鳳山區某間摩鐵初嘗禁果，陷入熱戀的少女，還為此離家，北上和吳男同住。
因少女多次離家未歸，高雄市警局婦幼隊受理報案後，循線北上，最後在吳男住處找到少女，將女方帶回高雄後，交由高雄市政府社政單位安置。檢警查出，22歲的吳男與少女在摩鐵、住家、員工宿舍發生16次性行為。
檢方偵辦時，吳男供稱他與少女認識時，曾懷疑她還就讀國中，直到前年7月，才發現她年僅12歲，少女也坦承他與吳男認識時，就已經跟他說還在就讀國中。
少女擔心吳男入監，偵查時還向檢警求情，稱她是自願北上與吳男同居，希望不要因此害到他。但檢方綜合相關事證，根據驗傷報告、兩人證詞等，依與與未滿14歲之女子性交罪起訴吳男。
高雄地方法院審理時，法官認為吳男明知少女未滿14歲，仍與她發生性行為，影響少女的性自主決定權、身心健全發展皆會造成極為不良之影響，危害非輕，且迄今未與少女達成和解，依與未滿14歲之女子性交共16罪，均處3年2月徒刑，合併應執行刑5年。可上訴。
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