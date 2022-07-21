買保險套竟脫褲露鳥要女店員幫戴 噁男行徑下場曝光
高雄趙姓男子今年初騎車到楠梓區某間連鎖超商購買保險套，對女店員起色心，當場從褲袋偷出生殖器，竟要求對方「拆開保險套，幫忙戴上」，令她傻眼報警求助；地院審理，將趙男依公然猥褻罪，處4個月有期徒刑。
判決指出，趙男今年2月19日上午7時47分許，騎車到楠梓區德賢路一家連鎖超商，先是購買保險套，隨後竟在超商內從褲袋掏出生殖器，走向櫃台要求女店員打開包裝，要她幫忙戴上保險套。
當下女店員聽聞，又見到趙男裸露生殖器，大吃一驚，立刻報警求助；警方獲報到場將人逮捕，並依店家監視器畫面佐證犯行。警詢、偵訊時，趙男都坦承犯行，被檢方依妨害風化罪起訴，並聲請簡易判決處刑。
經查，趙男大學肄業，家境普通，且不只有一次露鳥紀錄，過去就曾因涉犯妨害風化犯罪遭判刑，素行不佳。
地院認為，趙男為滿足私慾，貿然在超商內做出猥褻行為，危害社會善良風俗，更導致受害女店員無端受驚，還可能造成他人日後心理陰影。
考量趙男犯後始終坦承犯行，犯後尚有悔意，態度尚可；地院審理後，將他依公然猥褻罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。
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