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銀行高級主管一天2次性侵女部屬 判3年10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

在銀行工作的張姓男子與同事聚餐，趁女部屬不勝酒力，在廁所內性侵，餐畢，張意猶未盡，攔車送女同事回家，又在車上解開女部屬內衣鈕扣摸胸，台北地院審理，認張犯乘機性交、乘機猥褻2罪，判他有期徒刑3年10月。可上訴。

張與被害人原本都在某商業銀行總行任職，2019年10月28日晚間6時許，與同事們在台北市聚餐，席間，被害人飲用高粱酒、紅酒酒醉，張趁她上廁所時跟進，將她拉至廁所牆角強吻，將手指伸入她的下體。

聚餐結束，張表明要送被害人回家，將她拉上計程車，途中，又將手伸進女同事的上衣裡，解開內衣扣子撫摸胸部，被害人擺脫糾纏，向警方報案。

張姓男子辯稱，沒有在餐廳牆角強吻對方、沒有把手指插入她的下體，當時餐廳生意很好，廁所只有用珠簾遮一半，不可能犯案；張說，上計程車後，被害人有靠在他身上，他有摟她，但沒有摸她的胸部、下體。

張的律師辯護說，被害人知道張因父親過世非常難過，主動擁抱張，雙方在擁抱過程中產生情感共鳴，才開始接吻，被害人證述不實。

被害人稱，張性侵時在她耳邊說「妳好濕喔」，當時她喝很醉，曾以雙手推開張；她稱，本來想搭捷運回家，但張直接把她拉進計程車，她上車後嘔吐，張假裝幫忙她拍背，卻用手來回撫摸她的身體。

法官認為，被害人證述始終一致，如不是親身經歷，難以講出細節，加上計程車司機作證，銀行同事有證言，以及被害人出庭時哭泣、拭淚，與性侵案件受害人事發的情緒反應相符，說法可信。

合議庭認為，被害人2019年11月1日由弟弟陪同報案，弟弟作證曾鼓勵被害人不要受職場壓力影響，如被害人有意誣陷，不至於數日後才報警，何況，張姓男子是被害人的主管，且層級甚高，被害人構陷的可能性不高。

判決指出，張利用被害人酒醉對其性交、猥褻，造成她難以磨滅的陰影，犯後將事件渲染為被害人因公司內部派系鬥爭才蓄意誣陷，考量張與被害人和解，賠償完畢，2罪分別判刑，訂應執行刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性侵

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