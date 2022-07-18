網誘少女自拍認罪「改看成人電影」抒解 法官判他緩刑

莊姓男子上網誘得11歲少女自拍性器官照片， 少女家人提告，莊被訴引誘使兒童製造猥褻行為之數位照片罪；莊案發後賠償家屬20萬元，台北地院減刑宣判，判他有期徒刑1年7月，緩刑3年。可上訴。

2020年10月13日，莊透過IG結識11歲的少女，以暱稱「陳宥安」和她聊天，莊為滿足性慾，引誘少女以手機自拍性器官的照片2張再上傳，少女父親報警處理，檢察官起訴莊，莊向法官認罪。

法官審理認為，莊姓男子引誘11歲的少女製造猥褻數位照片，數量僅2張，並沒有再為傳送、散布、挪用、加工的相關證據，處罰最低度的有期徒刑3年，仍嫌過重，莊可以減刑。

法官認為，莊犯罪手段平和，深表悔悟，與少女父母達成和解，已賠償20萬元，他沒有前科，因一時性衝動而犯罪，盡力完成修復式正義，而被害人的父母也願意給莊自新的機會，可諭知緩刑3年，命莊接受3場次、9小時法治教育。