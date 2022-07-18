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LINE見表哥動真情 屏東長髮大齡女子險失金

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東一名45歲王姓女子，在通訊軟體LINE上認識一名男子，兩人以表哥、表妹互稱。詎料認識沒多久，表哥就邀大齡表妹投資賺大錢，要她匯款3萬美元。女子匯款時連投資標的都不清楚，讓行員起疑報警，屏東警分局民族派出所巡佐柯澄宏與警員曾俊維獲報趕往，一再勸說才保住女子財產。

網路詐騙層出不窮，近來受全球通膨影響，各種保本投資騙局更不斷出現。警方表示，王姓女子是在通訊軟體LINE上與一名男子認識，她稱男子表哥，近日男子介紹一個可以賺大錢的投資方式，但須先匯款3萬美元（按：依最新匯率逾台幣90萬元）至指定帳戶。

王女依表哥指示前往銀行匯款，因單筆結匯金額高引發行員關切。行員一再詢問匯款目的，女子僅說要投資賺錢，連投資標的都搞不清楚，行員因此報警協助。民族所警員獲報趕往，發現LINE上表哥涉及詐騙，一再勸說才阻止女子匯款。

警方提醒，網路交友風險高，如遇網友要求匯款，不論對方是以借錢、投資、購物等形式，務必小心謹慎，可撥打165反詐騙專線或110報案電話確認、求證，保障個人財產安全。

一名長髮大齡女子在LINE上認識一名男子，兩人以表哥、表妹互稱，女子到銀行匯款投資險遭詐騙。圖／讀者提供
一名長髮大齡女子在LINE上認識一名男子，兩人以表哥、表妹互稱，女子到銀行匯款投資險遭詐騙。圖／讀者提供
一名長髮大齡女子到銀行匯款投資，因單筆結匯金額高引發行員關切報警，警員及時趕到才保住女子財產。圖／民眾提供
一名長髮大齡女子到銀行匯款投資，因單筆結匯金額高引發行員關切報警，警員及時趕到才保住女子財產。圖／民眾提供

詐騙 LINE 屏東

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