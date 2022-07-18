特戰士官長猥褻女士官胸部 被質問還回：摸一下會死喔

駐地在桃園的某陸軍特戰隊林姓士官長趁漢光演習午休、同事聚餐，二度朝女士官偷摸胸部猥褻，被對方質問還嗆「摸一下會死喔」，女士官提告，一審依2個現役軍人犯乘機猥褻罪判2年徒刑，二審改判刑1年4月，最高法院考量他已賠償20萬元達成和解，判刑1年4月，宣告緩刑3年接受法治教育定讞。

林2017年5月漢光演習中午，以寢室較涼爽為由邀約女士官午休，結果趁對方睡著時偷摸胸部；同年6月13日晚上因同袍退伍、升官聚會，一共20多人在營外聚餐、喝酒，見女士官喝醉需人攙扶，林未依規定將對方送為女官寢室，反而帶回自己房間；林讓女士官躺在自己的內寢床鋪，眼見其他同仁離開，再度獸性大發偷掀上衣，手伸進胸罩摸胸猥褻得逞。

林只坦承漢光實習時，曾偷摸女士官胸部，辯稱當時對方看起來很冷，幫忙蓋浴巾時不小心碰到胸部，另否認利用餐會結束時在寢室內猥褻女方，表示曾找其他弟兄攙扶女方到寢室休息。

至於隔天女士官質問時，他曾說「摸一下會死喔」，是因為自己不可能做這種事，對方表情也沒變化、很和緩，且他們平時相處融洽，才會說這種玩笑話。

法院調查時，林供詞前後矛盾，加上軍中男女有別，單獨讓女士官在自己寢室內休息已違規，不採信辯詞。另女士官控訴，當天酒後很不舒服，無法說話，整個人昏昏沉沉，當時遭林拉開衣服伸手摸胸，自己也有推開拒絕，之後被帶回女寢就蹲在門口哭，其他人詢問她不敢說，認為林很恐怖、噁心，隔天向部隊長官反應，質問林是不是有摸她胸部，林甚至回稱「摸一下會死喔」。

一、二審認為，林身為女士官的長官，未能克制自己情慾，二度對她猥褻造成身心受創，犯後矢口否認，面對質問時還輕佻回應、毫無悔意也沒和解，一審依2個現役軍人犯乘機猥褻罪，各判1年、1年6月，應執行2年徒刑；二審改判應執行1年4月徒刑。