淫保全監獄脫逃被逮 出庭看畫面裝傻「這是誰？」

涉嫌下藥性侵2少女，又利誘高雄14歲少女北上囚禁的男子羅育祥，兩案合併被判刑21年9月確定，但他在高雄監獄關押期間企圖越獄，被檢方依脫逃未遂罪起訴。今高雄地院召開準備庭，法官提示證據時，羅卻不認照片中倒地的人是他，要法官自己去看監視影帶，法官最後要求羅在獄中好好學習，別想要逃了。

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，遭台北地院判刑10年確定，羅為躲避徒刑在新竹豪宅構築「密室」，前年8月利誘高雄14歲國中北上，在密室囚禁少女長達66小時，下藥迷昏強拍不雅照，一審被高雄地院依兒少性剝削防制條例、偽造文書罪判11年6月。

羅收到判決書後未再上訴確定，兩案合併定執行刑後，總共要關押21年9個月，預計2042年羅育祥才能刑滿出監。但他為躲避刑期，異想天開想要越獄，拿出預藏的細繩，準備從獄中合作社倉庫垂降，結果繩子無法支撐他的重量，重摔倒地，被雄檢依脫逃未遂罪起訴。

今雄院召開準備庭，服刑中的羅育祥視訊出庭，法官詢問時，羅稱要行使緘默權，還稱自己撞到頭，腦震盪，「法官說什麼我聽不太懂」，後來法官出示監視器照片等提示證據，羅看了照片後又稱「照片是誰我不知道」、「這是哪裡？」

法官追問，如果不知道照片是誰，就要傳獄方人員作證，「有沒有聽懂？」但羅又回說「我要行使緘默權」、「法官可以去看監視器畫面」，還要求法官自己看就好「我不想要提來提去」。