男店員與國二女友偷嘗禁果挨告 調解賠償二審獲緩刑

台南某連鎖賣場張姓店員2019年底經由IG，認識當時國中二年級女學生後進而交往，相約在國小廁所內，要求女學生為他口交後發生性行為，後因母親、繼父察覺女學生割腕自殘跡象且手機內與他人曖昧對話，報警究辦，一審判張10月，上訴二審認罪且雙方和解，改判6月，緩刑2年。

事後女學生母親及繼父察覺有異，質問女學生才告知其原委，距案發1個月後，家長與張男相約見面，他坦承與女學生發生性行為。母親帶著女兒驗傷後，報警處理。

檢警調查，張男當時已知女學生年紀及在校求學，提及2019年11月30日12時許相約在國小廁所內見面，他表示，因為她年紀小，很害怕，「現在想想，就是想不開」。案發後，他知道女學生喜歡吃糖，還到超商買了棒棒糖給她吃。

然而，女學生案發後並未立即向他人反應或求救，仍與張男繼續交往，邀約他參加學校運動會。且從雙方LINE的對話紀錄，女學生還傳訊給張男「原本想說親一下再走」、「下禮拜再親」、「愛你豬頭」，檢方認女學生當時確對張男表達愛意，期待與他相會。

一審認張對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪事證明確，處10月徒刑。他不服上訴，二審審理時，與女學生成立和解，且已依約履行賠償完畢，女學生表明願意原諒張男並給予緩刑機會，且撤回所提起民事損害賠償訴訟。