快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

聽新聞
test
0:00 / 0:00

利用高低差偷拍 北捷手扶梯最容易出現「攝狼」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運常有偷拍狼出沒，根據北市捷警隊統計，從去到今年6月，最容易被偷拍的場所為手扶梯，有49件、其中台北車站就占了8件最多。捷警表示，嫌犯經常利用手扶梯高低差拍攝群底，民眾若遇偷拍應立即向站務人員、打110求助，或以警報聲吸引路人協助，盡量別單獨與嫌犯產生衝突避免危及自身安全。

捷警表示，5月中有女子在松江南京捷運站搭乘手扶梯時，轉頭發現後方竟有男子正持手機攝錄其裙底，男子遭發現後立即拔腿逃逸，女子一路疾呼追逐至閘門口後原已抓住男子手臂，未料男子情急之下竟脫下外套直接衝出閘門逃逸。經警方調閱沿線監視器影像，鎖定犯嫌常出沒地點埋伏守候，最終查獲該名男子身分，全案依妨害秘密罪嫌函移中山分局續辦。

近2個月，捷運共發生12件妨害秘密案件；而去年到今年6月間，最常被偷拍的場所，前三名為手扶梯有49件、車廂8件、廁所6件。捷警隊指出，犯罪方式多是利用手扶梯高低差攝錄女性裙底風光，也有犯嫌是在車廂座位上，持手機試圖拍攝座位旁短裙女子大腿內側等隱私處，經被害女子蒐證後報警處理，同樣以妨害秘密罪移送法辦。

今年度共發生29件偷拍案，約占目前捷運系統內刑案比例的18%，犯案手法通常是於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位，警方呼籲無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，已觸犯刑法妨害秘密罪。

捷警隊提醒，民眾在捷運系統內遇到偷拍行為，可立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，或以警報聲吸引過往路人求助，警方接獲報案會立即趕赴現場，盡量不要單獨與犯嫌產生衝突，以免危及自身安全。

嫌犯拿手機偷拍女生的群內。圖／北市捷警隊提供
嫌犯拿手機偷拍女生的群內。圖／北市捷警隊提供
嫌犯利用高低差偷拍女性群底風光。圖／北市捷警隊提供
嫌犯利用高低差偷拍女性群底風光。圖／北市捷警隊提供

捷運 偷拍 車廂

延伸閱讀

男工程師北捷偷拍裙底逃逸 警19天逮人送辦

法官助理辯「沒那麼早上班」 捷運站5次偷拍女書記官內褲

4萬月薪碩士公務員捷運偷拍 2個多月薪水飛了

「想體驗背德快感」 日本男教師手機偷拍朋友更衣被停職

相關新聞

利用高低差偷拍 北捷手扶梯最容易出現「攝狼」

台北捷運常有偷拍狼出沒，根據北市捷警隊統計，從去到今年6月，最容易被偷拍的場所為手扶梯，有49件、其中台北車站就占了8件...

影／淫聲不斷鄰居怒了 警抓賣淫女竟是「他」嫖客傻了

今年6月，泰國籍楊姓男子（已變性）持光觀簽證來台賣淫，4天前從北市轉戰新北市淡水區，卻因淫窟出入複雜，每日淫聲不斷，惹怒...

法官助理辯「沒那麼早上班」 捷運站5次偷拍女書記官內褲

台北地院前黃姓男法官助理偷拍女書記官，涉案後離職，被控妨害秘密；台北地院審理，認定黃男偷拍5次，依5個無故竊錄他人身體隱...

女護理師騎車等紅燈驚遇痴漢目光 男子似要透視她衣褲

1名女護理師騎機車在高雄途中停等紅燈，遇1名瓦斯送貨員騎車靠近，儘管女護理師的母親隨後騎到這男子旁，但對方仍毫不顧慮眾目...

女助理慘遭下游包商強吻、襲胸 推稱適逢經期才脫身

余男去年2月間趁搭載上游廠商女助理，自台南工地返回公司途中，將轎車停在巷弄內強吻遭拒，竟將手伸入內衣摸胸，進而伸進內褲時...

飯店上演活春宮 員工好奇涉翻拍監視器、傳肉片群組

抓到了！北市中山區一家飯店員工王姓男子，聽聞消費者在飯店走廊上演活春宮，竟好奇調閱監視器，涉嫌翻拍1分多鐘影像，外流到通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。