利用高低差偷拍 北捷手扶梯最容易出現「攝狼」

台北捷運常有偷拍狼出沒，根據北市捷警隊統計，從去到今年6月，最容易被偷拍的場所為手扶梯，有49件、其中台北車站就占了8件最多。捷警表示，嫌犯經常利用手扶梯高低差拍攝群底，民眾若遇偷拍應立即向站務人員、打110求助，或以警報聲吸引路人協助，盡量別單獨與嫌犯產生衝突避免危及自身安全。

捷警表示，5月中有女子在松江南京捷運站搭乘手扶梯時，轉頭發現後方竟有男子正持手機攝錄其裙底，男子遭發現後立即拔腿逃逸，女子一路疾呼追逐至閘門口後原已抓住男子手臂，未料男子情急之下竟脫下外套直接衝出閘門逃逸。經警方調閱沿線監視器影像，鎖定犯嫌常出沒地點埋伏守候，最終查獲該名男子身分，全案依妨害秘密罪嫌函移中山分局續辦。

近2個月，捷運共發生12件妨害秘密案件；而去年到今年6月間，最常被偷拍的場所，前三名為手扶梯有49件、車廂8件、廁所6件。捷警隊指出，犯罪方式多是利用手扶梯高低差攝錄女性裙底風光，也有犯嫌是在車廂座位上，持手機試圖拍攝座位旁短裙女子大腿內側等隱私處，經被害女子蒐證後報警處理，同樣以妨害秘密罪移送法辦。

今年度共發生29件偷拍案，約占目前捷運系統內刑案比例的18%，犯案手法通常是於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位，警方呼籲無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，已觸犯刑法妨害秘密罪。