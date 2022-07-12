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應徵4少女「任人摸」最小的才13歲 卡拉OK業者判5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

駱姓卡拉OK業者雇請4名未成年少女在店內陪酒、任人撫摸，檢警破案，查出年紀最小的只有13歲；駱否認犯罪，台北地院審理，依4個犯意圖營利而容留使少年坐檯陪酒、涉及色情之伴唱行為罪判駱有期徒刑5年。可上訴。

駱2020年12月至2021年5月15日在台北市開設卡拉OK，店內消費方式為男客收取人頭費、包廂費．酒水錢，由女子陪侍提供坐檯陪酒、伴唱、玩遊戲服務，店內允男客對小姐親吻、撫摸胸部、臀部和私處。

檢方指控，駱為增加男客消費意願，引誘4名年紀為13歲、14歲、17歲、17歲的少女坐檯，對她們稱可自行收小費、不另抽成，特定時間上班還可發放300元到500元的交通費。

台北市警婦幼警察隊獲檢舉偵查，將駱移送法辦，檢方依兒童及少年性剝削防制條起訴駱。

駱承認是卡拉OK的負責人，否認賺少女「皮肉錢」；駱稱，卡拉OK是開放空間，只是提供場地，賺的是包廂費、酒錢，不收坐檯費，駱還說，包廂內禁止猥褻行為，一發現就會報警、趕客人。

不過，駱的同行卻證稱也在西門町開設卡拉OK店，「駱店裡面的女侍都很年輕、都很敢玩，駱的店在西門町一帶很有名」。

4名少女證詞對駱不利。有人說，「駱說如果讓客人摸，會有比較多的小費，有看過少女與酒客舌吻、或隔著衣服被撫摸胸部與私密處，駱鼓勵這些行為，因為可以吸引客人，駱又說如果遇到臨檢，就趕快從後門出去」。

1名少女說，「應徵時有直接和駱說我13歲，駱鼓勵我們讓客人摸私處」；1名少女 說，「我當時17歲，有些客人會親吻、有些會摟腰」；1名少女稱，「我第一天上班和駱說沒有滿18歲，駱說沒關係，還說不能跟客人說真實年紀」。

依坐檯少女的證詞搭配少女與駱之間的通訊對話，合議庭認定駱犯意圖營利而容留使少年坐檯陪酒、涉及色情之伴唱行為罪。

判決書指出，應徵坐檯的4名少女都未滿18歲，駱不僅戕害少年身心發展、扭曲少年的金錢價值觀，還敗壞社會善良風俗。

判決說，駱素行甚劣，否認犯罪，毫無悔悟之心，將犯行全數推成是4名少女的個人行為，無法從輕量刑，就駱4個罪行各判處有期徒刑8月、8月、3年8月、3年10月，訂應執行刑5年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

西門町 北市 未成年

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