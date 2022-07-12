假富二代騙倒單親媽 誆助打一炮賺300萬 還險賠上女兒

楊姓男子在臉書社團結識一名單親媽，結果卻一人分飾兩角，誘騙單親媽和他扮演的「胞兄」發生關係，上床一次就能分到300萬元，結果楊卻稱任務失敗，分飾兩角向單親媽索要40萬元，後來單親媽交出10萬後，付不出餘款報警，才發現遇到騙子，高雄地檢署偵結，依恐嚇取財將楊男起訴。

檢方調查，28歲的楊男去年6月在臉書社團「靠北婚姻543－兩性無禁忌情感討論區」看到單親媽發文，攀談後展開柔情攻勢，兩人互加LINE進一步深聊。

楊男為順利騙到單親媽，用網路抓來的照片，曬出各類奢華生活照，營造有錢人假象，還吹噓自己性能力很強，讓單親媽順利上鉤，拍下鹹濕影片傳給楊男，楊見狀順勢要求簽下性愛契約，作為兩人愛的約定。

後來楊男供稱他和「胞兄」有遺產糾紛，希望單親媽和「胞兄」發生關係，「只要妳和他做愛，拍下裸照跟性愛影片就好」，影片、照片可以作為他爭取龐大遺產的籌碼，楊還允諾事成後會給單親媽300萬，「結束後會好好獎勵妳，讓妳舒服。」

單親媽聽信後，去年7月到摩鐵赴約，與扮演「胞兄」的楊男發生關係。沒料結束後，楊男再以「胞兄」身分傳訊單親媽，稱他知道弟弟跟她合作仙人跳，還說胞弟已用200萬元和解，要單親媽交出10萬元，他才不追究。

等單親媽交出10萬元後，楊男又稱「任務失敗」，以單親媽的性愛影片要脅，逼對方交出女兒陪他在旅館1天或付出30萬元和解，單親媽起初同意，但後來付不出30萬元，只能封鎖楊男後報警，提告恐嚇取財與性侵，警方調查後，才發現全案根本都是楊男一人主導，害單親媽人財兩失。

檢方偵辦時，楊男坦承犯行，但供稱僅拿到4萬元。但檢方根據單親媽領款紀錄，加上雙方LINE對話紀錄等，認定楊男涉嫌恐涉，今依恐嚇取財罪將楊男起訴。

至於妨害性自主部分，檢方根據雙方對話紀錄，發現單親媽離開摩鐵後，楊男還曾扮演胞兄傳訊「那天做妳流血哦？」，單親媽則回訊稱「對，沒關係，我自願的」因此認定當時單親媽並未遭楊男逼迫，且事後單親媽還以10萬元想和楊男扮演的「胞兄」和解，有違常情。