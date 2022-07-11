離譜男借住同事家 竟性侵對方國小女兒害懷孕引產

35歲孫姓男子長期同住在女同事家中，未料孫男卻趁機性侵、猥褻女同事兩個女兒，還害女同事目前就讀小六的女兒懷孕引產。新北地檢署今依加重強制猥褻、性交等罪起訴，痛批孫男惡性重大，請法院從重量刑。

檢警調查，女同事與前夫離婚後，帶著兩個15歲、12歲的女兒同住。孫男與女同事兩家人熟識，長期借住在女同事家中。

未料孫男卻藉機對女同事的兩個女兒下手，在女同事大女兒仍在就讀小學時，趁與大女兒同房就寢時，不顧對方反抗，強行撫摸大女兒胸部、私密處14次，又在小女兒就讀小三時，伸手強摸小女兒胸部。

去年3月至4月間，孫男變本加厲，不僅強制猥褻小女兒，還強脫小女兒褲子性侵得逞，更導致小女兒懷孕，直到去年7至8月間，小女兒到醫院進行引產手術，社工介入調查才發現小女兒竟是被孫男性侵才導致懷孕，更發現大女兒也曾被孫男侵犯，由新北市府向孫男提告。