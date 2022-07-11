逼人喝加尿奶茶、吃布丁屎、物塞下體 討債首腦判16年

以李姓男子為首暴力討債集團，在台南以麻糬工廠為據點，多次指揮成員暴力討債，其中一名被害人欠債8萬元，因未按期給利息，遭李等人以橡皮筋彈下體，被逼喝尿液奶茶等虐待。台南地院依加重強制性交、傷害、指揮犯罪組織等罪，判李有期徒刑16年，案可上訴。

判決說，李姓男子與王姓男子等人素來熟識，李以台南一家麻糬工廠為據點，以Line、臉書或直接撥打行動電話為聯絡方式，發展成暴力組織，由李主持、指揮成員2020年1月至8月間，犯下多次暴力討債。

判決說，一名男被害人於2020年3月向王姓男子借款3萬元，因沒有支付第2次利息，李等人將他載回麻糬工廠並關進地下室，該男否認性侵一對雙胞胎姊妹，再被押到高雄路竹後，被李男等人用漏斗塞肛門灌入潤滑液，還把CO2鋼瓶塞到肛門內，還遭硬塞高爾夫球，因為實在太痛了，一度忍不住慘叫痛哭。

2020年8月11日，李因懷疑男被害人侵占同夥要交付給他人5萬元，將他押到台南市金華路某出租套房，李等人用橡皮筋彈射他下體，命他排尿至布丁奶茶內，再強迫他喝掉，喝令他將肛門內布丁飲料排泄到吐司上，強迫他將吐司吃掉，二次虐待約30小時。

李否認指控，辯稱會這樣做是因為他性侵朋友姊妹，還騙錢不還，他曾試圖將高爾夫球塞他肛門，但沒有全部塞入；至於灌腸的部分，是因為他把鈔票藏在肛門裡，身體不舒服，才想出這個方法幫忙取出，一切都有經過他同意。