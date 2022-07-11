看到八旬阿公迷路了 台中愛心國中生幫帶路 找警幫忙

台中市一名就讀國中的少女在8日下午行經南區時，發現八旬陳姓老翁疑似迷途，少女主動關心，陳翁直說「不知怎回家」，少女帶著陳翁找上在路口指揮的女警協助，女警看到陳翁手上有黃色智慧手環，順利聯繫到陳翁家人，將陳翁送返住處。

第三警分局正義所女警羅今廷8日下午在南區復興路、學府路交通疏導，一名國中少女帶著八旬陳姓老翁走過行人穿越道求助，女警起初以為二人是爺孫關係，但經少女告知，因發現陳翁在路口徘徊，擔心陳翁迷途，所以上前關心，陳翁告知不知如何返家，所以帶著陳翁找女警協助。

女警眼尖，發現陳翁手上戴有可以定位的NFC防走失智慧手環，透過服務中心聯絡上陳翁子女，不過陳翁子女告知，住在外縣市，而陳翁妻子因年邁行動不便，無法外出帶領陳翁返家，女警確認住址後，護送陳翁返回1公里外的住處，陳翁也感謝女學生與女警的協助。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。