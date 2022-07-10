少女求職淪詐欺人頭戶 父罵：生了這個笨女兒！
放暑假了，青少年詐欺犯罪變多，本報記者透過管道找到一名曾受騙少女，以「過來人」經驗現身說法，呼籲青少年朋友網路求職陷阱多，小心勿上當。
「妳怎麼這麼笨！」21歲小希，長相甜美，有著模特兒身材，3年多前就讀南部某高職時，在網路上看到徵才代工貼文，就寄出銀行存摺，未料竟成為詐騙人頭戶 ，戶頭被凍結，多年後才被解除，如今已是社會新鮮人的她，有了當警察男友，她笑說，「我不會再相信網路上的東西，也學聰明了！」。
小希是職校建教生，為減輕家裡負擔，她一心想打工賺錢，不用再向家人伸手要錢，她說，高三時快畢業時，有一天看到臉書徵才廣告，「只要代PO文章，論件計酬」，她好高興一下子就找到工作，就點進去詢問，後來對方說要她加Line加完之後，對方就要她寄銀行存摺過去。
小希說，一開始也有意識到這一定是騙人的，後來還詢問對方這是合法工作嗎？對方說「是合法」，也就單純相信了，對方要她寄存摺過去，說方便以後匯薪水，還假裝好意提醒她可以先改提款密碼，他們不知道密碼，就不怕被盜用，她就選擇相信寄過去了。
但寄過去後，對方就突然失去連聯繫了，一毛錢也沒賺到，沒想到後來還吃上官司，人生陷入低谷，「我覺得很丟臉」，根本不敢告訴其他同學。
小希說，過了幾天，像往常一樣放學回家，父親說有警察到我們家通知說她涉嫌詐欺的傳票，「我嚇壞了」，包括父媽還有我全家人，才知道事情的嚴重性，原來是存摺被對方拿去當詐騙帳戶，因為這樣被當詐欺案人頭，跑了警察局及法院，人生一度陷入黑暗。
「那一段日子過得很煎熬，天天晚上被老爸碎唸」，小希說，父親只要他喝了幾杯小酒就開始罵人：「妳有夠笨的，生了這個笨女兒！」，龐大壓力壓得我差點喘不過氣來。
小希說，還好後來有貴人幫助，她在少年法庭開庭時，對方獲悉「我是學生，也是被騙了，就原諒我了」。
她奉勸未成年朋友一句話，被當人頭是一件很麻煩的事，她銀行帳戶被凍結很多年，連出社會找工作也不能開戶，她不再相信網路上的任何事情了，「因為攏是騙人的！」。
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