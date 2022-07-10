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半夜爬窗性侵女鄰居未果落荒逃 抓錯手機成證據
黎姓越南移工今年4月某日凌晨爬窗侵入女鄰居房間，企圖性侵睡夢中的女鄰居，在女鄰居極力反抗下，見無法得逞慌亂逃跑時，錯拿女方手機，將自己手機留在女方住處，成為證據。彰化地方法院依侵入住宅強制性交未遂罪將他判刑1年10月。
判決書指出，黎男與同為越南籍的女移工同租在同一幢樓，但不同房間，今年4月某日凌晨2點多黎男爬窗侵入女鄰居房間內，女鄰居睡夢中被驚醒，黎男摀住女鄰居嘴巴，雙手撫摸女方胸部，並強拉開女鄰居雙腿，舌舔女方下體，欲強行性交，因女方強力反抗而未遂。
黎男見難以得逞，慌亂逃跑時，卻抓錯手機，拿走女方手機，把自己的手機、無線耳機、口罩和拖鞋都遺落在女鄰居房中，成為作案證據，女方事後報警，黎男落網後，還否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行，並與女方達成和解賠償。
法官認為黎男造成女鄰居身心受創甚鉅，侵害他人性自主權，破壞社會秩序安寧，且其為逾期居留外籍移工，因此將他判刑1年10月，並應於執行完畢後，驅逐出境。
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