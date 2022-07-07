腳踏兩條船人夫安撫小三：通姦已除罪 元配憂鬱索賠

羅姓女子與已婚謝姓男子婚外情，造成謝妻痛苦不堪，甚至因精神壓力太大而憂鬱自殘，謝妻因此向羅女索賠60萬元，羅女卻說，謝男告訴她「通姦罪在臺灣已經除罪化，不用怕」，彰化地方法院仍依羅女損害謝妻之配偶權，判羅女需賠謝妻30萬元。

判決書指出，謝男與妻子已結婚28年，並育有3子女，謝男2020年3月到羅女工作的按摩店消費按摩後，即與羅女交往，謝妻說，羅女在2021年6月間侵門踏戶到謝家，向婆婆說她和謝男交往，後來又來大聲叫囂、鬧事而不願離去，要求謝男講清楚做選擇，更不斷要求謝男陪伴她。

羅女還曾傳謝男在她住處的合照與兩人的情話綿綿及兩人出遊照給謝妻，讓謝妻二度因精神壓力太而自殘，更因此有焦慮和憂鬱症。

但羅女辯稱，她是個單親外籍配偶，是謝男主動追求，後來她發現謝男已婚，曾要和謝男分手，但謝男卻對她說「通姦罪在臺灣已經除罪化，不用怕啦！沒事的」，她不諳臺灣法律，並不知仍有民事侵害配偶權的損害賠償責任，才繼續與謝男交往，以致越陷越深，而發生性行為。

羅女說，謝男見她已陷入情感深淵，即藉機開始向她以各種理由借錢，直到同鄉提醒她，她才發現謝男在外交往多名女友，都是以相同手法詐財、騙色，她才醒悟，開始向謝男要求返還借款，但謝男卻避而不談、電話不接，她才憤而至謝男住處催討欠款，甚至改寄存證信函給謝男，要求還錢，但謝男仍置之不理。

羅女說，她是遭謝男操弄而陷於無知，並非故意造成謝妻精神上損害，即使她有侵害謝妻之配偶權，謝男也應負首要責任與她連帶損害賠償責任，不應置身事外。不過謝妻至今並未對謝男提起訴訟請求賠償。

法官認為，羅女曾被錄音說「那你覺得我這幾年都給一個男人白白睡，白白用，精神損失費。」，她與謝男並無婚姻契約，都知自己遭男朋友謝男侵害之權益會要求謝淳宇賠償，豈會不知與謝男有婚姻契約的謝妻亦得請求賠償。

判決書指出，羅女在已知謝男為有婦之夫後，未能堅決與謝男斷絕不倫關係，反而與謝男繼續交往，甚而發生性行為，對於結髮多年的謝妻而言，情何以堪，無疑是種打擊，顯已造成謝妻精神上受有極大痛苦，因此判決羅女應賠謝妻30萬元。