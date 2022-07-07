名師涉性侵10多名女學生仍爽退休 范雲推修法延追溯期

民進黨立委范雲今舉行記者會踢爆，台南市某國小的一名名聲響亮的男性教師，教學生涯中涉性侵10多名女學生，經學校性平會認定性侵害成立，但因刑法追訴期20年已過，無法追訴狼師刑事責任，該狼師更可爽領退休金。范雲表示，將推動修法將未成年性侵被害人追訴期改成自成年起算，並加重其刑。

人本教育基金會執行長馮喬蘭今公布狼師惡行，在1975年至2004年任教於台中、台南多所國小時，以健康教育為由，伸進女學生衣服摸胸部，並在午休時要女學生鑽進辦公桌底下摸生殖器，甚至趁在家幫學生補習時逞慾。然而狼師退休時才50歲，受害者成年出面指控時，雖學校性平會認定性侵害成立，但因狼師早已退休，解聘處分無實質影響，仍可繼續每月領退休金，加上已過刑事追訴期，狼師仍逍遙法外。

受害者A小姐今也聲淚俱下痛訴，今天出席記者會，就是希望可以讓這些不適任老師不要出現在校園，「這件事在心裡20幾年不敢說出來，直到當了母親才比較勇敢，希望其他孩子不要再遇到這種事。」

勵馨基金會台北分所主任陳玉楨說明，許多童年遭受性侵害的倖存者，都是成年多年後得到協助，才有勇氣說出早年受創事件，但揭露時往往早已超過刑法追訴期，而超過追訴期無法為自己爭取正義，也成了他們在創傷復原歷程中的另一種失落。