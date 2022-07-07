聽新聞
test
0:00 / 0:00

男超商搭訕遭拒 當場指侵女子

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

李姓男子超商搭訕女子遭拒，涉嫌在超商內對女子指侵，案發三小時後還重回超商行竊，被警方當場逮捕。圖／讀者提供
李姓男子超商搭訕女子遭拒，涉嫌在超商內對女子指侵，案發三小時後還重回超商行竊，被警方當場逮捕。圖／讀者提供

卅七歲李姓男子前天凌晨在高雄市某超商搭訕一名年輕女子遭拒，不顧店內有女店員和一名男客人在場，當眾扯開女子衣物，以手指性侵；女店員報警、男客出聲喝斥，李男逃離，三小時後又折返行竊，被員警圍捕制伏，依妨害性自主罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

這家超商位處鳳山區市區，並不偏僻，當時店內也有客人，女子公然遭侵犯引發民眾關切；警方已加強巡邏，同時協調超商業者強化安全措施。

警方調查，李男無業，前天凌晨二時許到鳳山區這家超商購物，他看到被害女子單獨坐在超商座位區，上前搭訕索取聯絡方式，但女方不認識李男拒絕，李竟翻臉，當場拉扯女方衣服、褲子，行徑粗暴。

當時店內有一名女店員值班，也有另有一名男客人在場，女店員見李男與被害女子拉扯，轉頭撥打電話報警，李卻毫不在乎，仍強行將女子拉到一旁，手伸入女方下體性侵得逞。男客人見狀上前制止，出聲喝斥，李才逃離現場。

警方趕到蒐證，帶被害人驗傷，凌晨五點多，李竟又返回超商竊取商品，當時報案女店員至警局製作筆錄，改由店長看店，認出李男身形、衣著與監視畫面中的性侵男相仿，暗中通報警方。員警趕到，上前盤查時李男抗拒出拳攻擊，打傷一名員警臉部造成擦挫傷，其他員警以辣椒水噴灑將李男制伏。

檢警訊問時李都否認性侵，對於案發過程拒絕回答，檢方根據監視器畫面及密錄器影像，被害人和證人指述，認定李涉嫌重大，依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪聲押，法院昨天裁准。

超商 性侵 妨害性自主

延伸閱讀

高雄超商爆隨機性侵引恐慌 警方為撫民心深夜加強巡邏

外拍小模約性交「錄影收1萬」 事後反亂告性侵下場慘

超商搭訕女子遭拒高雄男竟當場性侵 逃離還回現場行竊

少女慘遭性侵還假裝熟睡 只因狼人是親生父親

相關新聞

男超商搭訕遭拒 當場指侵女子

卅七歲李姓男子前天凌晨在高雄市某超商搭訕一名年輕女子遭拒，不顧店內有女店員和一名男客人在場，當眾扯開女子衣物，以手指性侵...

高雄超商爆隨機性侵引恐慌 警方為撫民心深夜加強巡邏

高雄李姓男子昨天凌晨2時許，在鳳山區某超商搭訕陌生女子遭拒，當眾性侵女子，李男逃離後，隔3小時重返超商行竊，當場被警方逮...

外拍小模約性交「錄影收1萬」 事後反亂告性侵下場慘

一名外拍小模前年4月8日下午和一名攝影師相約到台北市北投區某溫泉飯店內拍攝照片，兩人在中途發生合意性關係，但小模卻在約一...

超商搭訕女子遭拒高雄男竟當場性侵 逃離還回現場行竊

高雄李姓男子昨天凌晨2時許，在鳳山區某間超商搭訕陌生女子遭拒，竟然不顧店內還有其他人在場，當眾扯開女子衣物，以手指性侵得...

一夜情後還想再續前緣 他傳偷拍她的裸照判6月

林姓男子約女網友去旅館發生性行為，事後以通訊軟體聯絡她，想再續前緣，女方卻沒消沒息，林為刺激對方，傳送偷拍的女網友裸體影...

一連三天約學妹廁所壞壞 男高中生要她幫打手槍下場慘

台中18歲吳姓男高中生連續3天午休時，邀同校15歲的高一學妹到廁所幫他打手槍，消息在學生間流傳被老師得知曝光，學妹一度控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。