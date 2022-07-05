29歲男玩交友軟體騙女童拍裸照 稱玩「主僕遊戲」連同學也不放過

南投潘姓男子透過網路交友軟體認識住嘉義縣一名女童，去年3月間誘騙女童拍攝裸照，還脅迫女童提供女同學裸照，女童不願害人、就範，向家人哭訴並報警，檢方依法起訴。

嘉義地檢署發布起訴書指出，現年29歲潘男去年3月透過網路交友軟體認識一名國小女童，並以臉書（Facebook）假冒女生身分聯絡女童，潘男以進行主僕扮演遊戲為由，要求扮演僕人的女童拍攝裸露全身等猥褻照片，並以臉書訊息方式取得照片。

檢警調查，潘男去年6月間聯繫女童時，竟要求女童提供其他同學裸照，女童不肯，不希望害同學，潘男則將女童裸照透過臉書傳給女童同學，並留言恐嚇女童「妳不回我，我就讓別人看更多了」。

檢警表示，女童便向家人哭訴遭潘男恐嚇，女童家人向警方報案，檢警去年7月前往潘男南投縣住處搜索，查扣手機及電腦等證物，潘男到案坦承犯行，警方依法移送，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。