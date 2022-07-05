29歲男玩交友軟體騙女童拍裸照 稱玩「主僕遊戲」連同學也不放過

中央社／ 嘉義市5日電

南投潘姓男子透過網路交友軟體認識住嘉義縣一名女童，去年3月間誘騙女童拍攝裸照，還脅迫女童提供女同學裸照，女童不願害人、就範，向家人哭訴並報警，檢方依法起訴。

嘉義地檢署發布起訴書指出，現年29歲潘男去年3月透過網路交友軟體認識一名國小女童，並以臉書（Facebook）假冒女生身分聯絡女童，潘男以進行主僕扮演遊戲為由，要求扮演僕人的女童拍攝裸露全身等猥褻照片，並以臉書訊息方式取得照片。

檢警調查，潘男去年6月間聯繫女童時，竟要求女童提供其他同學裸照，女童不肯，不希望害同學，潘男則將女童裸照透過臉書傳給女童同學，並留言恐嚇女童「妳不回我，我就讓別人看更多了」。

檢警表示，女童便向家人哭訴遭潘男恐嚇，女童家人向警方報案，檢警去年7月前往潘男南投縣住處搜索，查扣手機及電腦等證物，潘男到案坦承犯行，警方依法移送，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

嘉義市警察局婦幼隊今天表示，預防兒童少年遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布，暑期應留意上網安全，網路暗藏危機，切勿輕易相信他人話術，上傳個人私密照，成為兒少性剝削受害者，若發現不法事證或不幸受騙上當，須保存證據並立即報警。

29歲潘姓男子透過網路交友軟體認識住嘉義縣一名女童，去年3月間誘騙女童拍攝裸照。示意圖／ingimage
29歲潘姓男子透過網路交友軟體認識住嘉義縣一名女童，去年3月間誘騙女童拍攝裸照。示意圖／ingimage

裸照 交友軟體 恐嚇 猥褻 嘉義

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