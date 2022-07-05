小三判賠70歲元配50萬 她控姘頭性侵 200萬和解金進帳

致力大龍峒文化保存的陳姓聞人外遇「家政婦」，兩人自2017年至2019年間多次性交，女方發覺陳的精神狀況不穩，想分手，向七旬的陳妻坦承自己是「小三」。陳妻不甘丈夫偷吃害她心力交瘁，提告相姦卻又遭大法官宣告通姦除罪，在「雙重打擊」下提告求償600萬元，一審判小三賠償80萬元，但台灣高等法院認「賠50萬就夠了」。

不過小三因曾控遭陳性侵，陳同意拿出200萬元和解，換取較輕刑度，換句話說，小三在賠償陳妻50萬之後，若順利拿到和解金將還剩有150萬元。

陳妻提告表示，自己已經超過70歲了，但小三卻和她丈夫在汽車旅館等地多次性交，嚴重侵害她的配偶權，她因年邁，感到非常痛苦、精神受挫，患有「壓力反應」、「睡眠障礙症」等疾病。

陳妻說，刑法通姦除罪化後，她無法追究小三的刑責，對她來說又是一個打擊，她計算丈夫和小三偷情的次數應在730次至1460次之間以上，而且對方還有不動產、丈夫遭控性侵而和解賠償的200萬元，因此附帶上訴要小三賠精神慰撫金230萬1元。

從事土地開發和家事清潔的小三表示，她是應陳姓男子的邀情而投入文化資產保存活動，因互動頻繁而產生情愫，2017年6月開始交往，但她發現陳的情緒狀態很不穩定，2019年7月底想分手，反遭陳恐嚇。小三表示，因擔心性命安危，同年9月她打電話向陳妻坦承不倫之事，她也感到「很抱歉」。

小三還說，與陳分手後，卻被陳性侵、傷害，並持續遭跟蹤、騷擾，她也罹患創傷後壓力疾患，還誘發心悸。她訴苦是一時失慮才和陳有2年的不正常男女關係，但在最後半年她都是「被動、無奈、排斥」，並指陳妻後來仍和丈夫一同出遊，可見婚姻生活遭破壞程度輕微，不應該賠那麼多錢。

陳姓男子2019年9月12日因載小三到北投磺溪，命令她脫內褲讓他檢查「有沒有跟別人在一起」，兩人爭執後陳性侵對方。陳強制性交遭判3年2月徒刑、傷害罪被判拘役40日，今年3月定讞。在刑事案件中，陳允諾賠小三200萬元換取和解。